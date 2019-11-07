Kayseri'de yaşayan Metin Ailesi'nde muhtarlık seçimi, işleri değiştirdi. Daha önce inşaat ustalığı yapan Emir Metin, muhtar seçildikten sonra mahalleliyle ilgilenirken, eşi Fatma Metin de ondan kalan inşaat işlerini hallediyor.

Önceleri inşaat işlerinde eşine yardım ederek işi öğrenen 2 çocuk annesi Fatma Metin, eşi muhtar olduktan sonra onun mesleğini üstlenerek, inşaat işlerinde daha yoğun çalışmaya başladı.

Kayseri'de inşaat ustası muhtar oldu işler eşine kaldı VİDEO

ERKEKLERE ÖRNEK OLUYOR

5 yıldır inşaatlarda duvar, sıva, fayans, alçı, ters tavan, su tesisatı, kaynak ve laminant parke işlerini başarıyla yapan Fatma Metin, erkek meslektaşlarına da örnek oluyor. Yaptığı işler beğenilen Fatma Metin, çevre mahallelerde de inşaat işleri yapıyor.

ÇEVRE KÖYLERDEN İŞ ALIYOR

Fatma Metin, eşi muhtar olmadan önce inşaat işlerine birlikte gittiklerini belirterek, "Artık eşim muhtar olduktan sonra yalnız yapıyorum. Her işi eşimin bana yardımı olmadan da yapabiliyorum. Laminant parke, fayans, sıva, ters tavan, kaynak işleri yapıyorum. Elimden geldiği kadar köyümüzün işlerini yapıyorum. Çevremizdeki köyler de bizi tercih ediyor." diye konuştu.

''KADIN İSTEDİĞİ ZAMAN HER İŞİ BAŞARABİLİR''

Metin, "Önceden eşimin yanına yardım etmek için gidiyordum. Yanında dura dura her işi yapmayı öğrendim. Artık kendim yapıyorum. Bu meslek bir kadın için zor; ama severek bu işi yaptığım sürece hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Kadın istediği zaman her işi başarabilir. ‘Ben yapamam’ diye bir şey yoktur. Kadınlara tavsiyem kimseye muhtaç olmasınlar. Herkes elinden geleni yaparsa hiçbir sorun olmaz." diye konuştu.