Kayseri'de otobüsten inen gence otomobil çarptı
Hacılar ilçesinde halk otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki gence otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kayseri’de yaşanan trafik kazası, hem çevredeki vatandaşlara hem de sosyal medyada izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Otobüsten inip karşıya geçmek isteyen genç, aniden gelen otomobilin çarpmasıyla savruldu.
OTOBÜSTEN İNDİ, KARŞIYA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI
Hacılar ilçesi Sakar Çiftliği Mahallesi’nde, Y.D. (16), evine gitmek üzere bindiği halk otobüsünden indi. Otobüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen genç, bu sırada seyir halindeki otomobilin çarpmasıyla yere savruldu.
ÇARPMA ANI KAMERAYA YANSIDI
Kazanın çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildiği öğrenildi. Görüntülerde çarpmanın şiddetiyle gencin yola savrulduğu anlar yer aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Y.D.’nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazaya karışan otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.