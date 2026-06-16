Kayseri'de otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda geçtiğimiz perşembe günü K. Abdullaeva, F.J. ve S.J. ile S.A. ve E.Ö. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümemesi için K. Abdullaeva, F.J. ve S.J., K.K.'nin kullandığı otomobille olay yerinden ayrıldı.

Otomobili takip eden S.A. ve E.Ö., seyir halindeyken otomobile tabancayla ateş açtı.

Çok sayıda kurşunun isabet ettiği otomobilde bulunan K. Abdullaeva, kafasından vurularak ağır yaralanırken K.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ise duvara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri başından vurulan K. Abdullaeva'yı ve kaza nedeniyle yaralanan sürücü K.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Şüpheliler S.A. ve E.Ö., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

K. Abdullaeva, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.