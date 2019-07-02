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Kayserili damat nikahtan sonra eşiyle stada gitti

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı Emre Akşit (28), nikâhtan sonra eşi ile birlikte Kadir Has Stadyumu'nu gezdi.

DHA | 02.07.2019 - 15:48..
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Kayseri'de minibüs şoförü Emre Akşit, bu yılın ilk ayında tanıştığı Havva Koçer ile dünyaevine girdi. İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı olan Akşit, nikâh öncesi gelin aracına, 'Bir gülüşü var, sanırsın Kayserispor sahaya çıkıyor' yazdırdı.

NİKAH SONRASI STADYUMA GİTTİLER

Düğün evine Türk bayrağı ile Kayserispor bayrağı asan Akşit'in arkadaşları, kına gecesinde Kayserispor kaşkolleri takarak oynadı. Nikâhına Kayserispor anonsçusu Mustafa Said Akşit'i de çağıran damat için arkadaşları, nikâh salonunu stadyuma çevirdi. Nikâhları kıyılan mutlu çift, ardından Kadir Has Stadyumu'nu gezdi.

"KAYSERİSPOR'A SAHİP ÇIKALIM"

Emre Akşit, 12 yıldır Kayserispor taraftarı olduğunu söyleyerek, "Kapalıkale taraftar grubu üyesi olarak müsabakalara geliyorum. Ben gittiğim düğünlerde özellikle Kayserispor'u önde tutuyordum. Kendi düğünümde daha fazlasını yapacağım diye hayal ederdim. Pankartlarla, kaşkollerle, bayraklarla orasını stadyuma çevirdim. Çok beğeni aldı. Sesimin duyulmasından dolayı mutluyum. Kayserispor'a sahip çıkalım." dedi.

"HOŞUMA GİTTİ"

Hatay'dan gelin geldiğini belirten Havva Akşit ise "Emre'nin bu kadar fanatik olduğunu bilmiyordum. Düğüne gelirken sanki futbol sahasına geliyormuş gibi hazırlanmışlar. Çok hoşuma gitti. Bu bende de ilgi uyandırdı. Emre ile tanıştıktan sonra futbola ilgim arttı. Eşim getirirse seve seve Kayserispor maçlarına gelirim. Benden çok sevmeyecekse Kayserispor'u sevebilir. Deplasmana da gidebilir." diye konuştu.

Kayserili damat nikahtan sonra eşiyle stada gitti

Kayserili damat nikahtan sonra eşiyle stada gitti

Kayserili damat nikahtan sonra eşiyle stada gitti

Kayserili damat nikahtan sonra eşiyle stada gitti

Kayserili damat nikahtan sonra eşiyle stada gitti

Kayserili damat nikahtan sonra eşiyle stada gitti

Kayserili damat nikahtan sonra eşiyle stada gitti

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