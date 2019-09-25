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Kaza yapan alkollü sürücünün tehditleri

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, kaza yaptı. Polis ekiplerinin alkolmetre üflemesini istediği sürücü, polise zor anlar yaşattı. Alkollü şahıs, gazetecilere de saldırdı.

İHA | 25.09.2019 - 11:06..
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İstanbul Esenyurt'ta alkollü olduğu öğrenilen Kadir K., aracıyla Bahçeşehir istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, demir bariyerlere çarptı.

POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Sürücü, kaza nedeniyle hava yastıkları açılan arabadan vatandaşların yardımıyla çıktı. Kazayı gören vatandaşlar, olayı polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Kadir K.’ya alkolmetre üfletmek istedi.

Esenyurt’ta kaza yapan alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı İZLE

KÜFÜR VE TEHDİTLER SAVURDU

Alkolmetreyi üflemek istemeyen alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Bu sırada olayı çekmek için kaza yerinde bulunan gazetecilere de saldıran Kadir K., küfür ve tehditler savurdu. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü; alkol testi için hastaneye götürülürken, aracı da yediemin otoparkına çekildi.

Kaza yapan alkollü sürücünün tehditleri

Kaza yapan alkollü sürücünün tehditleri

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