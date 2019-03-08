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Kaza yapan eşi ve çocuğuna yetişmeye çalışırken kaza yaptı

KKTC’de eşi ve çocuğunun trafik kazası geçirdiğini öğrenmesi üzerine yola çıkan bir anne başka bir kazaya karışarak hayatını kaybetti.

İHA | 08.03.2019 - 08:44..
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KAZA

Lefkoşa'nın İskele ilçesine bağlı Ziyamet köyü yakınlarında eşinin ve çocuğunun yaralandığını öğrenen anne Asiye Çınar Talay ailesinin yanına gitmek için yola çıktı.

Talay, İskele ilçesine bağlı Pamuklu-Kumyalı yolunda bir başka kazaya karıştı. Asiye Çınar Talay’ın içinde bulunduğu otomobil ile Elif Demir’in kullandığı otomobil çarpıştı.

2 ARACIN SÜRÜCÜSÜ DE ÖLDÜ

Kazada Talay ve diğer sürücü Elif Demir yaşamını yitirirken, araçlarda bulunun Ali Demir ve Ali Polat da yaralandı. Ziyamet köyünde yaşanan kazada yaralanan 9 kişinin ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

RESEPSİYON İPTAL EDİLDİ

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle akşam verecekleri resepsiyonu, Pamuklu-Kumyalı anayolunda meydana gelen feci kazada iki kadının hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal etti.

Kazalar sonrası, ülkedeki trafik sorununun ne kadar yakıcı olduğunun bir kez daha yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, trafikle ilgili alınması gereken önlemlerin daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini hatırlattı.

Kaza yapan eşi ve çocuğuna yetişmeye çalışırken kaza yaptı

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