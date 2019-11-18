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Kaza yapan kamyonet şoförü olay yerinden kaçtı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan kamyonetin şoförü ise olay yerinden kaçtı.

İHA | 18.11.2019 - 03:01..
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Tekirdağ Malkara-Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi kavşağında, İstanbul istikametine seyreden Hasan Doğan yönetimindeki lüks otomobil, kavşaktan çıkan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı.

SU KANALINA UÇTU

Kaza sonrası otomobilin ön kısmı büyük hasar görürken, yoldan çıkan kamyonet ise su kanalına uçtu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Doğan (47) ve Yeter Menteş (70) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan kamyonet şoförü olay yerinden kaçtı

KAMYONET ŞOFÖRÜ KAÇTI

Kazaya karışan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü. Olay yerinde açıklamada bulunan otomobil sürücüsü Hasan Doğan, “Kamyonet bir anda önüme çıktı. Şoförü ise ayakta duramıyordu” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri kaçan kamyonet şoförünü arıyor.

Kaza yapan kamyonet şoförü olay yerinden kaçtı

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