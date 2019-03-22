Kaza yapan otobüs şoförü trafik magandası çıktı

91E Beyazıt-Göztepe (Bağcılar) hattında çalışan halk otobüsü, Beyazıt Meydanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yaya yoluna girdi. Otobüs, park halindeki çok sayıda araca çarparak durabildi.

ÖĞRETİM ÜYESİNİN AYAKLARI KOPTU

Olayda yaralanan 3 kişi, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Mine S.G.'nin iki ayağının koptuğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Beyazıt'ta halk otobüsünün kaza anı VİDEO

GÖZALTINA ALINAN ŞOFÖRÜN İLK İFADESİ

Kazanın ardından halk otobüsünün şoförü gözaltına alındı. Şoförün ilk ifadesinde, araçta teknik bir sorun olduğunu, gaz pedalının takılı kalması sonucunda kazanın gerçekleştiğini söylediği belirtildi.

''OTOBÜS, İNSANLARI EZE EZE YUKARI ÇIKIYORDU''

Olay sırasında kahvaltı yaptığını ve Çinli turistlerin bağırmalarını duyduğunu belirten bir görgü tanığı, "Kahvaltı yaparken, turistlerin bağırma sesleri geldi. Baktığımda otobüs, insanları eze eze yukarı çıkıyordu. Çinli turist kafilesi vardı. Önce bir turiste çarptı daha sonra biraz yukarıda başka bir kadına. Yukarıda manevra yaparak aşağıya indi." dedi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, halk otobüsünün yayaların kullandığı yoldan hızla ilerlediği görülüyor. Park halindeki araçlara çarparak ilerleyen otobüs, merdivenlerden aşağı doğru indiği sırada bir araca çarparak durabiliyor.

20 İHLALİ VAR

Otobüs şoförü Yüksel K.’nin, 2000 yılından beri 20 trafik cezası aldığı belirlendi. Cezaların 5’inin kırmızı ışık ihlali, diğerlerinin de trafik işaret ve levhalara uymamak ile muayenesiz araç kullanmak olduğu belirtildi. İETT’den verilen bilgiye göre, şoför sertifikalı olup suçlu bulunduğu takdirde toplu taşıma sertifikası iptal edilecek.