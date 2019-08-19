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Kaza yapan otomobil hamakta yatan çocuğun üzerine düştü

Kocaeli'de iki aracın kazası sonrası araçlardan biri yol kenarındaki bahçede hamakta yatan çocuğun üzerine düştü.

DHA | 19.08.2019 - 20:43..
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Başiskeleki Vadi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Muhammet İsmet Atmaca idaresindeki hafif ticari araç, iki caddenin kesiştiği noktada Emir Sultan Caddesi üzerinden gelen Ebru Uzun idaresindeki otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir binanın bahçesinde hamakta yatan 7 yaşındaki Eray Kızılca’nın üzerine düştü.

Kaza yapan otomobil hamakta yatan çocuğun üzerine düştü

Hamakta sallanan çocuğun üzerine otomobil düştü VİDEO

ÇOCUĞUN BACAĞI KIRILDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilin altından çıkarılan küçük çocuğun bacağının kırıldığı tespit edildi.

Kaza yapan otomobil hamakta yatan çocuğun üzerine düştü

Talihsiz çocuk ambulans ile hastaneye sevk edilirken, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ebru Uzun olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza yapan otomobil hamakta yatan çocuğun üzerine düştü

Kaza yapan otomobil hamakta yatan çocuğun üzerine düştü

Kaza yapan otomobil hamakta yatan çocuğun üzerine düştü

Kaza yapan otomobil hamakta yatan çocuğun üzerine düştü

Kaza yapan otomobil hamakta yatan çocuğun üzerine düştü

Kaza yapan otomobil hamakta yatan çocuğun üzerine düştü

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