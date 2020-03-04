Kaza yapan servis şoförüne tekme ve yumrukla saldırdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Dibektaş Caddesi'nde ilerleyen ve aniden sokağa girmek için kontrolsüz şekilde manevra yapan Ayşe K. idaresindeki 54 BA 957 plakalı otomobile karşı şeritten gelen Ahmet O. idaresindeki 54 S 0615 plakalı okul servis aracı çarptı.

4'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ayşe K. ile otomobilde bulunan çocuğu ve servis sürücüsü Ahmet O. ve serviste bulunan 3 öğrenci olmak üzere toplamda 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞOFÖR DARBEDİLDİ

Öte yandan, servis şoförü Ahmet O. kaza sonrasında çevredeki bir vatandaş tarafından aracı hızlı kullandığı iddia edilerek darbedilmişti. 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kazan sonrası servis şoförünü tekme tokat darbetti VİDEO

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Görüntülerde; cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin kontrolsüz bir şekilde sokağa girmek için manevra yaptığı ve karşı şeritten gelen servisin otomobile çarptığı anlar yer aldı. Daha sonrasında ise kazayı görerek bölgeye koşan vatandaşlardan birinin servis şoförünü darbettiği anlar ve sürücü Ahmet O.’nun aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere yıkıldığı anlar yer aldı.