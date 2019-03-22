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Kaza yaptıktan sonra hafızasını kaybetti

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Irak uyruklu kaçakların bulunduğu midibüsün kavşakta yoldan çıkarak, takla atması sonucu 15 kişi yaralandı.

DHA | 22.03.2019 - 04:11..
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Edirne'nin İpsala ilçesinde, Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Korucu köyü kavşağında kaza meydana geldi.

Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde bulunan Beyendik beldesi kavşağı yakınlarında durumundan şüphelendikleri M.E. (32) yönetimindeki  minibüsü durdurmak istedi.

Kaza yaptıktan sonra hafızasını kaybetti

Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araç, İpsala istikametine kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre takip edilen araç, Korucu köyü kavşağında aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, takla atarak toprak bankete çarptı.

Kaza yaptıktan sonra hafızasını kaybetti

'BU ARABADA NE İŞİM VAR, HATIRLAMIYORUM'

Kazada, sürücü M.E. ile araçtaki 2'si çocuk, 1'i kadın 14 Iraklı kaçak yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralı sürücü ve organizatör M.E.'nin olay yerinde polise, kazanın şokuyla, "Ben bu arabaya nasıl bindim, bu arabada ne işim var, bu araba kimin arabası hatırlamıyorum. Bana bir şey mi verdiler? Bu zamana kadar ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" demesi şaşkınlık yarattı.

Kaza yaptıktan sonra hafızasını kaybetti

M.E.'nin hakkında daha önce de 2 kez 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Araçta ayrıca lastik bot, kürek ve aparatları bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza yaptıktan sonra hafızasını kaybetti

Kaza yaptıktan sonra hafızasını kaybetti

Kaza yaptıktan sonra hafızasını kaybetti

Kaza yaptıktan sonra hafızasını kaybetti

Kaza yaptıktan sonra hafızasını kaybetti

Kaza yaptıktan sonra hafızasını kaybetti



Kaza yaptıktan sonra hafızasını kaybetti


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