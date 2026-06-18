Kazakistan'da çantasındaki taşınabilir şarj cihazı patlayan kadın alevler içinde kaldı
Pavlodar kentinde bir kadın, çantasındaki taşınabilir şarj cihazının patlaması sonucu alevler içinde kalarak yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kazakistan'ın Pavlodar kentinde bir kadının, çantasındaki taşınabilir şarj cihazı patladı.
Spor salonunda yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına aldı.
PATLAMA ANLARI KAMERADA
Görüntülerde, kadının çantasından önce duman çıkmaya başladığı ardından şarj cihazının patladığı ve kadının alevler içinde kaldığı görüldü.
Kadın çantasının yere atarak alevlerden kurtulmaya çalışırken, spor salonu çalışanlarını ise çantaya müdahale ederek alevleri söndürdü.
'SAĞLIK DURUMU İYİ' DENİLDİ
Kazakistan basınında yer alan haberlerde, kadının saçlarının yandığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğu aktarıldı.
Haberlerde ayrıca kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)