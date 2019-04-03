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Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı ilk ziyaretini yaptı

Kazakistan’ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, ilk resmi yurt dışı gezisini Rusya'ya gerçekleştirdi.

İHA | 03.04.2019 - 12:23..
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Nursultan Nazarbayev’in istifasından sonra geçici olarak Kazakistan’ın Cumhurbaşkanı görevini üstlenen Kasım-Jomart Tokayev, ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya ulaştı.

İKİLİ İLİŞKİLERİ ELE ALACAK

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin tarafından Tokayev’in gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın, programı kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği duyurulmuştu.

Yapılan açıklamada Tokayev ile Putin’in, ikili ilişkileri ele alacağı aktarılmıştı.

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