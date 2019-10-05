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Kediye havuzda işkence etti

ABD’de bir sitenin havuzuna attığı kediye dakikalarca işkence eden adam, kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.

DHA | 05.10.2019 - 16:21..
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ABD’nin Houston kentinde 22 yaşındaki Javonte Darion Alexander adlı adam, bir kediyi havuza attı, kaçmaya çalışan kediye defalarca vurarak havuzun ortasına fırlattı.

Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

SİTE SAKİNLERİ POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Görüntüleri izleyen bir site sakininin videoyu polise teslim etmesi sonrası Alexander’ın gözaltına alındığı belirtildi.

Polis merkezince yayınlanan görüntüleri paylaşan yerel medya, adamın ‘hayvanlara işkence’ suçlaması ile hâkim karşısına çıkarılacağını yazdı.

Kediye havuzda işkence etti, gözaltına alındı. VİDEO

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