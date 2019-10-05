ABD’nin Houston kentinde 22 yaşındaki Javonte Darion Alexander adlı adam, bir kediyi havuza attı, kaçmaya çalışan kediye defalarca vurarak havuzun ortasına fırlattı.
Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
SİTE SAKİNLERİ POLİSE ŞİKAYET ETTİ
Görüntüleri izleyen bir site sakininin videoyu polise teslim etmesi sonrası Alexander’ın gözaltına alındığı belirtildi.
Polis merkezince yayınlanan görüntüleri paylaşan yerel medya, adamın ‘hayvanlara işkence’ suçlaması ile hâkim karşısına çıkarılacağını yazdı.
Kediye havuzda işkence etti, gözaltına alındı. VİDEO