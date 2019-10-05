Kediye havuzda işkence etti

ABD’de bir sitenin havuzuna attığı kediye dakikalarca işkence eden adam, kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.

Şiir okumak için mikrofon alan öğrencinin "Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkısını söylemesi gülümsetti.

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AB: Mülteci sayınız açıklanandan daha az

Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için söz verdiği para yardımını yerine getirmemek için yeni bir bahane buldu.