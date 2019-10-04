CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediyesince yapılacak Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

ÖNCE DUA SONRA TEMEL

Yeni hizmet binasının temeli, CHP'lilerin duasının ardından hep birlikte atıldı.

PROTOKOLÜ AK PARTİLİ BAŞKAN YAPMIŞTI

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, merkezi hükümetle yerel hükümet arasında devletin devamlılığı açısından güzel bir örneği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, geçmiş belediye başkanının yapmış olduğu bir protokolü, daha sonra seçilen bir belediye başkanının yerine getirdiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da VİDEO



"BU YATIRIMI ÖNEMLİ GÖRÜYORUZ"

Bunun güzelliğinin merkezi hükümetle yerel yönetim kavgası değil, tam tersine uyum içerisinde vatandaşa hizmet etmek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu bağlamda belediye başkanımızın yaptığı bu yatırımı önemli görüyoruz. Bir arada beraber, huzur içinde yaşamak, kaynağı toplum için harcamak, toplumun çıkarlarını savunmak belediye başkanımızın görevlerinden birisidir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Bolu'nun orman açısından Türkiye'de bir numara olduğunu ve olağanüstü güzel bir coğrafyası bulunduğunu dile getirdi.