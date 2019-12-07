Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü...
Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz, yaşamını yitirdi.
CENAZE TÖRENİ YARIN
Hasan Ali Gündüz'ün cenazesi, Yarın Batıkent Cemevi'nde yapılacak törenin ardından Karşıyaka Mezarlığın’da toprağa verilecek.
Törene Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerinin de katılması bekleniyor.
CHP AYDIN MİLLETVEKİLİ YILDIZ'DAN BAŞSAĞLIĞI
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hasan Ali Gündüz'ün hayatını kaybettiğinin haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim." ifadelerini kullandı.