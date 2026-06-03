Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası sözleri: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

A Milli Futbol Takımımızın genç yıldızı Kenan Yıldız, GQ All-Stars dergisine özel açıklamalarda bulundu.

Yıldız, A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda yer almanın tüm ülkenin ortak hayali olduğunu belirtti.

DÜNYA KUPASI SÖZLERİ

Kenan bu turnuvanın kendisi için ifade ettiği anlamı "Büyük sözler vermeyi sevmiyorum ama oraya saygıyla, büyük bir tutkuyla ve ülkemizi gururlandırma arzusuyla katılacağız" sözleriyle özetledi.

Kenan Yıldız daha sonra ise milli takımın uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası'na katılacak olmasının kendisinde güçlü duygular uyandırdığını ifade etti.

"VARIMI YOĞUMU ORTAYA KOYACAĞIM"

Son olarak Dünya Kupası'nda takım için varını yoğunu ortaya koymak istediğini sözlerine ekleyen Yıldız şu ifadeleri kullandı:

“"Dünya Kupası benim için gerçekleşen bir rüya. Sadece benim değil, tüm takımın ve tüm ülkenin ortak hayali. Milli takımın uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası'na katılıyor olması hepimizde çok güçlü bir duygu uyandırıyor. Ülkemizi temsil etmenin sorumluluğunu taşıyoruz ama aynı zamanda taraftarlarımızın enerjisini de arkamızda hissediyoruz. Bu benim için çok özel bir motivasyon kaynağı. Hazır olmak, her gün elimden gelenin en iyisini yapmak ve takım için varımı yoğumu ortaya koymak istiyorum. Büyük sözler söylemeyi sevmem ama şunu söyleyebilirim. Saygıyla, büyük bir tutkuyla ve ülkemizi gururlandırma arzusuyla orada olacağız."”