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Kendi kaskını arkadaşına verince öldü

Antalya'da motosikleti ile elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybederken, arkasında yolcu ağır yaralandı. Sürücünün hareket etmeden önce kaskını yolcuya verildiği öğrenildi.

İHA | 29.06.2019 - 12:29..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerinde yağlı güreşlerde hakemlik yapan 26 yaşındaki Mustafa Atan, arkadaşı 22 yaşındaki Enes B. ile yeni aldığı motosikletle gezintiye çıktı.

Bir süre gezen iki arkadaş, daha sonra eve dönmek istedi.

Kendi kaskını arkadaşına verince öldü

YAYA KALDIRIMINDAKİ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Kendi kaskını arkadaşı Enes B.'ye veren Mustafa Atan, Sinanoğlu Caddesi'nde ilerlediği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Atan'ın motosikleti, otomobile yandan çarptıktan sonra yaya kaldırımındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kendi kaskını arkadaşına verince öldü

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, ARKADAŞI YARALANDI

Kazada ağır yaralanan Mustafa Atan, olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı Enes B., özel bir hastaneye kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri yapılan Atan'ın cenazesinin, Güzeloluk Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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