Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasını imzalamadı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürürken, kamp yapılan otelde futbolseverlerle bir araya geldi.

Venezuela maçı öncesinde gerçekleşen buluşmada milli oyunculara ilgi bir hayli yoğundu.

Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirmek ve imza almak için uzun süre bekledi.

Sevgi gösterileriyle karşılanan isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli futbolcu, kendisine yönelen ilgiyi karşılıksız bırakmamaya çalıştı.

GALATASARAY FORMASINI İMZALAMADI: FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Buluşma sırasında dikkat çeken an ise bir taraftarın Kerem Aktürkoğlu’na Galatasaray forması uzatmasıyla yaşandı.

Milli futbolcu, formayı imzalamayı tercih etmedi ve bunun yerine taraftarla fotoğraf çektirdi.

Kısa sürede sosyal medyaya yansıyan görüntüler, günün en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.