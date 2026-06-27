Kerem Aktürkoğlu: Hakkınızı helal edin

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nu son sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki üçüncü maçında ABD’yi 3-2 mağlup etmesinin ardından özel uçakla Los Angeles’tan İstanbul’a geldi.

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne ulaşan ay-yıldızlı kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.

KEREM'DEN PAYLAŞIM

Turnuvaya erken veda eden millilerde tartışılan isimler arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Milli futbolcunun paylaşımı şu şekilde:

“Üzgünüz, çok üzgünüz. Milletimizin de ne kadar üzgün olduğunun farkındayız. Büyük hayallerle gitmiştik Dünya Kupası'na. 24 yıl bekledik bu fırsatı; daha iyisini yapmamız gerekiyordu elbet ama olmadı, yapamadık. Bizden bekleneni veremedik. Bunun dışında söylenecek hiçbir şeyin anlamı yok. Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız. Kendi adıma, ülkemizden, milletimizden onlara bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin.”