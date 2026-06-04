KGM açıkladı: Karayollarında son durum

Yurt genelinde yollarda bakım ve çalışmalar devam ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yol durumu bülteni, son durumu paylaştı.

ULAŞIM SAĞ ŞERİTTEN KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 5. kilometresi Denizli-Aydın istikametinde üstyapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu bünyesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Yolun 179 ile 188. kilometreleri arasındaki çalışmaların 1 Temmuz'a kadar devam etmesi planlanıyor.

ULAŞIM SERVİS YOLUNDAN SÜRDÜRÜLÜYOR

Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Turkuaz, Yapracık ve Atayurt mahallelerinin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

TRAFİK AKIŞI DİĞER ŞERİTTEN KONTROLLÜ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

TÜNEL VE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI

Yozgat-Zile-Turhal yolunun 9-14, Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. ve Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.