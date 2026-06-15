Khyri Thomas, Aliağa Petkimspor'a geri döndü
Aliağa Petkimspor, 2023-2024 sezonunda formasını giyen Khyri Thomas’ı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmalarına hız verdi.
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen İzmir temsilcisi, 2023-2024 sezonunda da formasını giyen Khyri Thomas’ı yeniden renklerine bağladığını duyurdu.
"YENİDEN ARAMIZDA"
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Evine Hoş Geldin, Khyri Thomas. 2023-2024 sezonunda formamızı giyen Khyri Thomas, Birlikte Hedefe yolculuğumuzda yeniden aramızda." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)