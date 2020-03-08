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Kıbrıs’ta sınır gerginliği

Kıbrıs'ta Rum yönetimi, koronavirüs gerekçesiyle Güney ile Kuzey arasındaki 4 kapıyı kapatınca olaylar çıktı.

DHA | 08.03.2020 - 03:27..
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Kıbrıs’ta sınır gerginliği

Kıbrıs'ta bir hafta önce Rum Bakanlar Kurulu'nca Kuzey ile Güney arasındaki geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının kapatılması kararı alındı. Rum yönetimi gerekçe olarak da koronavirüsün yayılmasını gösterdi.

Kıbrıs’ta sınır gerginliği

Kıbrıs’ta sınır gerginliği

Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, dün saat 11.30 sıralarında Lefkoşa’daki Lokmacı geçişinin bulunduğu ara bölgede toplandı. İlk önce BM askerleri, Türklerin ara bölgeden, yani 'Yeşil Hat'tan geçişini engellemek istedi.

Kıbrıs’ta sınır gerginliği

RUM POLİSİ, BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Kıbrıslı Türk eylemciler, 'bu ülke bizim' sloganları arasında Rum sınır kapısına kadar yürüdü. BM askerleri de geri çekilmek zorunda kaldı. Türkler, Rum polisine 'Kıbrıs Cumhuriyeti' kimliklerini göstererek sınırı geçmek istedi. Rum polisi sınırı kapattı. Bu sırada bazı Kıbrıslı Türkler sınırı geçmeye çalıştı. Çıkan arbede sırasında Rum polisi, kalabalığı engelleyemeyince biber gazı kullandı. Yaşanan olay üzerine sınıra Rum çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Türkler, arbede nedeniyle Rum polisine tepki gösterdi.

Kıbrıs’ta sınır gerginliği

RUMLAR, ALKIŞLAR VE SLOGANLARLA DESTEK VERDİ

Kıbrıslı Türkler, sınırın diğer tarafındaki Rumları sınırı geçmeye çağırdı. Rumlar, Türklere alkışlar ve 'Kıbrıs'ta barış engellenemez' sloganlarıyla destek verdi.

Rumlar, Türklerin, Yunanca ve Türkçe 'gelin bu tarafa' çağrılarına karşılık vermedi. Bir ara, eyleme Rumlar adına AP'de milletvekili olan Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek de destek verdi.

Kıbrıs’ta sınır gerginliği

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yaptı. Akıncı, "Her iki tarafta da saptanmış bir koronavirüs vakası yokken ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi böyle bir önleme gerek görmezken, kapıların tek yanlı bir kararla Rum yönetimince kapatılması ne kadar zeminsiz ve orantısız bir eylem olmuşsa, bugün protesto için bir araya gelen insanlara biber gazı sıkılması da o kadar orantısız bir güç gösterisi olmuştur. Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçı bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz, ancak zeytin dalı uzatılabilir" dedi.

Kıbrıs’ta sınır gerginliği

BM ASKERLERİ SADECE İZLEDİ

Eylemciler adına açıklama yapan Kemal Baykallı, Kıbrıs'ta kapıların kapatılmasının bölünmeye neden olacağını ifade etti. Baykallı, AB'ye ve BM'ye de çağrıda bulunarak, "AB vatandaşlarının demokratik haklarının çiğnenmesi karşısında tavır alın" dedi.

Kıbrıs’ta sınır gerginliği

Koronavirüsün korku ve gerginlik yaratmak için kullanılmaması gerektiğini söyleyen Baykallı, Rum yönetimine, "Aşırı sağ ve holiganlarla olan kirli işbirliğinize son verin" çağrısı yaptı.

Eylemciler, "Kıbrıs’ta barış engellenemez" sloganları atarak bölgeden ayrıldı. Eylemcilerin önünde yer alan BM askerleri, arbede sonrasında olay yerinden çekildi ve meydana gelen olaylara müdahalede bulunmadı.

Kıbrıs’ta sınır gerginliği

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