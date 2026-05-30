Kılıçdaroğlu, halk buluşmasına koçla gelen vatandaşın kurbanının bağışlanmasını istedi

Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla, CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesinin ardından partinin genel merkezine geldi.

2,5 yıl sonra ilk kez genel merkeze gelen Kılıçdaroğlu'nun aracı karanfil yağmuruna tutuldu.

GENEL MERKEZDE HALK BULUŞMASI

Makam koltuğunda objektiflere poz veren Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı'nda CHP'nin yol haritasını belirleyeceği değerlendiriliyor.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen halk buluşmasında Kılıçdaroğlu'nun 14.00'te konuşma yapması bekleniyor.

933 GÜN SONRA YENİDEN GENEL MERKEZDE

Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde gerçekleşen etkinlikte, partililer ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

"Bilmediğiniz detayları halkla buluşmada açıklayacağım." diyen Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 933 gün aradan sonra genel merkeze gelişiyle, merkezin bahçesinde toplanan kalabalığa hitabı bekleniyor.

BULUŞMAYA GETİRİLEN KOÇLARIN BAĞIŞLANMASINI İSTEDİ

Buluşma sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.

Bir vatandaş, 2 kurbanlık koçuyla birlikte programa katıldı.

Kılıçdaroğlu, bu vatandaşın kurbanının bağışlanmasını istedi.

"ASLA KESİLMESİN, BAĞIŞLADIM"

Yapılan anonsta ise şu sözler kullanıldı:

“Bir teşekkürü sizlerle paylaşmak istiyorum Kırıkkale’den bir vatandaşımız, hemşerimiz 2 kurbanlık getirmiş. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Asla kesilmesin, bağışladım." diyor.



Sayın Genel Başkanımız çok teşekkür ediyor, ama asla kesilmesini istemiyor. Kurban Bayramı’ndayız. Kestiğiniz kurbanları Allah kabul etsin. Ama sayın Genel Başkanımız bu iki kurbanlığı bağışladı, asla kesilmesini istemiyor.”