Kılıçdaroğlu işçilere sokak çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki İnsan Hakları ve Adalet Çalıştayı'nda konuştu.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ndeki düzenlemelerden bahseden Kılıçdaroğlu, anayasada da insan haklarıyla ilgili güzel düzenlemeler olduğunu söyledi.

"EN ÇOK İSYAN ETMESİ GEREKENLER SENDİKALAR"

Kılıçdaroğlu konuşmasında sokağa çıkmayan işçi, işçi değildir ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: "Bir devlet benim çalışma hakkımı teslim etmiyorsa, sosyal devlet olma anlayışından uzaklaşmış demektir. En çok isyan etmesi gereken sendikalar. Anayasa, çalışma ve dinlenme hakkı var diyor...

İŞÇİLER HAPSE ATILDI

Hak aradı diye eğer işçiler hapse atılıyorsa ve iki büyük sendika sessiz kalıyorsa ciddi bir sorunumuz var demektir. 'Ücretleri elden vermeyin bankaya yatırın oradan çekelim, elden verdiğin zaman sigorta pirimimi ödemiyorsun, vergi vermiyorsun' diyor işçiler. 'Tahta kurusu var yatamıyorum' diyorlar. Bunu istedi diye işçiler topluca hapse atıldı.





KILIÇDAROĞLU İSYANA TEŞVİK EDİYOR DİYECEKLER

İnsaf ya, bütün meydanların dolması lazım. Şimdi diyecekler ki, 'Kılıçdaroğlu işçileri isyana teşvik ediyor'... Eğer siz kendi haklarınıza sahip çıkmıyorsanız kimse vermez. İnsanlık tarihi hak arama mücadelesi tarihidir. Siz anayasanın sizlere tanıdığı hakka dahi sahip çıkmıyorsanız bir sorun var demektir.

BÜTÜN MEYDANLARIN DOLMASI GEREKİYOR

Bütün meydanların dolması gerekiyor. Kimse kusura bakmasın bütün bunlar karşısında işçiler sokağa çıkmıyorsa o işçiler, işçi değildir.

ÜCRETTE ADALETSİZLİK VAR

Grev hakkı, toplu iş sözleşmesi hakkı... Anayasa güvencesi altındadır. Asgari ücret komisyonundaki bayan işçi, borçlarımı ödedikten sonra 3 lira kalıyor dedi. Biraz insaf, vicdan olur, 3 lirayla ne yapacak... Sendikacı arkadaşlarımdan rica ediyorum, 1 milyar üzerinde mevduatı olanlara baksınlar, kaç kişi. Bir de dönüp vatandaşın ne kadar borcu var ve ne kadar faiz ödüyor ona baksınlar. Bütün bunlara bakıldığında gerçekten ücrette adaletsizlik olduğu görülecek."