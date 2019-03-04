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Kılıçdaroğlu İzmir mitinglerini iptal etti

İlçelerde aday gösterme sürecinde yaşanan skandallar sonrası CHP Lideri, tepkiyle karşılaşırım korkusuyla İzmir'e gitmeme kararı aldı.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 08:15..
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Kılıçdaroğlu İzmir mitinglerini iptal etti

31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yine en büyük umudu, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ön plana çıkıyor.

Şehirde hep yüksek oylar alan CHP, bölgedeki vatandaşların büyük desteğini alsa da aday gösterme konusunda krizler yaşıyor.

BUCA KRİZİ

Geçtiğimiz günlerde CHP Parti Meclisi (PM) tarafından Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Suat Nezir, geri çekildi. Nezir'in yerine Erhan Kılıç aday gösterildi.

Son gün yapılan bu aday değişikliği, Buca'yı karıştırdı. CHP'liler, parti yönetimine büyük tepki gösterdi.

Ardından son olarak, CHP Buca Gençlik Kolları topluca istifa etti.

KADIN ADAY ÇIKARACAĞIZ VAADİ

Öte yandan İzmir'de CHP parti yönetimi, çok sayıda kadın aday vaadinde bulunmuştu. Ancak verilen sözler yine tutulmadı. Bu da şehirde CHP tabanında tepkilere neden oldu.

2 MİTİNG BİRDEN YAPACAKTI

Bunun dışında yaşanan bir dolu kriz sonrası İzmir'de, 5 ve 13 Mart tarihlerinde 2 miting birden yapmayı planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitingleri iptal etme kararı aldı.

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