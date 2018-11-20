Kılıçdaroğlu Pervin Buldan ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde ittifak yapmayı planladığı, HDP ile gizli gizli görüşmeler yapıyordu.

DAHA ÖNCE AHMET TÜRK İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Bu doğrultuda, Ahmet Türk ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kurmaylarından bazılarını, resmi olmayan düzeyde HDP'li siyasetçilerle görüştürdü.

İYİ PARTİ İLE İTTİFAK TAMAM

İyi Parti ile ittifak için masaya oturan Kılıçdaroğlu'nun, hedefinde hayır blokunu yeniden bir araya getirmek var.

TOKALAŞTILAR

Kılıçdaroğlu uzun bir süre sonra bugün ilk kez HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Meclis Grup Toplantısı öncesi bir araya geldi. İkili tokalaşarak gazetecilerin görüntü almasına izin verdi.