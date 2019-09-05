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Kılıçdaroğlu'nun 50 milyon dolar sözü

Tank-palet fabrikasının özelleştirilmesine tepki gösteren CHP lideri, verilen miktarı bir iş adamının hemen ödemek istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 05.09.2019 - 18:54..
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Kılıçdaroğlu'nun 50 milyon dolar sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti’nin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Krizin faturasının halka ödetildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bütçenin durumu parlak değil, Türkiye yönetilemiyor. Türkiye savruluyor. Ekonomik kriz var kim ödüyor faturasını? Sıradan vatandaş ödüyor. İşinden olan ödüyor, sizler ödüyorsunuz. Hep sırtı kalınlar mı kazanacak bu ülkede? Bu ülkede işçi kazanmayacak mı, esnaf kazanmayacak mı? Sırtı kalınlara karşıyım. Sırtı kalınlara karşı vatandaşın alın terinden yanayım” dedi.

FABRİKA TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu Sakarya'daki tank-palet fabrikasının özelleştirilmesine olan tepkisini bir kez daha dile geitrdi. Kılıçdaroğlu, 50 milyon dolar için fabrikanın satıldığını belirterek, "Yurt dışında fabrikası olan biri beni aradı, 24 saat içinde 50 milyon doları veririm dedi. Katarı o fabrikayı vermesinler" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 50 milyon dolar sözü

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