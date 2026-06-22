Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki yol haritası belli oldu: Şaibe ve usulsüzlüğe geçit verilmeyecek

CHP'de 'butlan' kararının ardından çatışmalar artmış, parti adeta ikiye bölünmüştü.

Kararı tanımadığını söyleyen Özgür Özel ve yönetimi hakkında yeni parti iddiaları gündemdeyken, bu sırada göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu ise 'arınma' vurgusu yaptı.

Göreve iade edilen Kılıçdaroğlu, ilk halkla buluşmasını bayramlaşma programında yapmış, burada CHP'de Özel yönetimi döneminde ortaya çıkan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına dikkat çekmişti.

İlk 'arınma' vurgusunu burada yapan Kılıçdaroğlu, "Partinin kirlilikten arınması lazım." sözlerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU USULSÜZLÜĞE GEÇİT VERMEYECEK'

Türkiye gazetesinden Berat Temiz'in haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla anılan belediyelerle ilgili yol haritası belli oldu.

Parti içi denetimi sert ve hızlı bir şekilde uygulayacağı öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun, usulsüzlüklere ve şaibeye geçit vermeyeceği belirtildi.

"İNKAR ETMEK YERİNE TEK TEK DENETLEYECEĞİZ"

Genel Merkez kurmayları, şu sözleri kullandı:

"İnkar etmek yerine tek tek denetleyeceğiz. Önceden olduğu gibi 'iddianame boş’ deyip geçmek yerine iddiaları araştıracağız. Bin sayfalık bir iddianame için 10 dakikada 'içi boş' demek inandırıcı bir yöntem değil.

İsnat edilen suçlamalarla ilgili gerçek neyse onları kamuoyuna açıklayacağız. Denetimler sayesinde de süreçleri soruşturma ve davaya dönmeden tespit edip önlem alacağız."

EMEKLİ SAYIŞTAY DENETÇİLERİ İLE BAŞKANLAR BİR ARAYA GELECEK

Kılıçdaroğlu'nun, önceki Genel Başkanlık dönemlerinde olduğu gibi, yapacağı toplantılarda emekli Sayıştay denetçileri ile belediye başkanlarını bir araya getireceği, belediyelerin harcamalarını, ihaleleri, işe alımları ve mali durumlarını inceleteceği ifade edildi.

Konuyla ilgili Genel Merkez bünyesinde bir komisyonun ilerleyen günlerde kurulması da bekleniyor.

Komisyonun, denetimlerden sonra hazırlayacağı raporları Kemal Kılıçdaroğlu’na sunacağı ve aykırı durumlar olması halinde disiplin süreci işletileceği bildirildi.

"BİZİM GÖREVİMİZ ŞAİBESİZ BİR KURULTAY"

Öte yandan, parti içerisinde kurultay tartışmaları da devam ediyor.

Özel cephesi 20 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultay isterken, genel merkez tarafı olağan kurultay sürecini işleteceklerini belirtiyor.

Olağan kurultay sürecinin 5-6 ayı bulabileceğine değinen kurmaylar, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim görevimiz şaibesiz bir kurultay icra etmek. Arkadaşlarımız da gelsinler aday olsunlar. Tabanın kendi yanlarında olduğunu düşünüyorlarsa zaten kazanırlar. Başımızın üstünde yerleri var."