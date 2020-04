Kim Kardashian kavgayı anlattı

39 yaşındaki Kim Kardashian ile 40 yaşındaki Kourtney Kardashian, hayatlarını gözler önüne seren 'Keeping Up With The Kardashians' adlı reality show programında tekme tokat kavga etmişti.

"ÇEKİM YAPMAK İSTEMİYOR"

Ünlü şovmen Jimmy Kimmel’ın evden sundnuğu programa görüntülü bağlanan Kardashian, önce, 18’nci sezonu bitirdiklerini, şu an son bölümü çektiklerini ve herkesin evinde karantinadayken çekim yaptığını anlattı. Kimmel’ın ‘Kourtney ile aranda ne yaşandı’ diye sorması üzerine ise “Bence Kourtney aşırı kin biriktirmiş ya da cidden artık çekim yapmak istemiyor” cevabını verdi.

"BENİ TIRMALADI"

Kourtney ile arasının şu an çok iyi olduğunu belirten Kardashian, normalde şiddet meyillisi biri olmadığını söyleyerek, olayın iç yüzünü şöyle anlattı: “Beni öyle bir tırmaladı ki, siz bunu görmediniz. Resmen kanıyordu. Ben de karşılık olarak gidip onun sırtına patlattım. Bununla gurur duymuyorum ama o anın etkisiyle yaptım. Zaten kavga sonrası ayrılma kararı aldı. Sanırım bu onun için çok daha iyi olacak…”