taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Kırgız çoban günde bir kitap bitiriyor

2 yıl önce Türkiye'ye gelen 22 yaşındaki çobanın, hayali bir gün kendi kitabını yazmak.

DHA | 18.05.2019 - 13:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kırgızistan'dan 2 yıl önce maddi imkansızlıklar nedeniyle Van'ın Erciş ilçesine gelen Hasan Yusufi, Tekevler Mahallesi'nde çobanlık yapmaya başladı. Kırgızistan'da evlendikten hemen sonra Erciş'e gelen Yusufi, eşini getirmedi.

İmam Hatip Lisesi mezunu Yusufi, çobanlık yaparak ayda 2 bin lira kazanıyor. Kendisine iş veren İsmail Can tarafından verilen bir odada yaşayan Yusufi, işlerinin iyi gitmesi halinde eşini de Türkiye'ye getirmeyi ve buraya yerleşmeyi düşünüyor.

Kırgız çoban günde bir kitap bitiriyor

GÜNDE BİR KİTAP OKUYOR

Yusufi, koyunları otlattığı merada günde bir kitap bitiriyor. Türkçesini böylelikle geliştirdiğini anlatan Yusufi'nin, en büyük hedefi de bir gün kendi kitabını yazmak. Yusufi, "Her sabah kalkıp koyunları meraya sürüyorum. Onlara birşey olmasın diye başlarında bekliyorum. Bu sırada da elimden kitabımı düşürmüyorum. Neredeyse her gün bir kitap bitiriyorum. En büyük hayalim bir gün kendi kitabımı yazmak. Ve inanıyorum ki bir gün kendi kitabımı çıkartacağım. Ben Kırgısiztan'dan buraya geldiğimde Türkçem iyi değildi. Fakat çok fazla kitap okuyarak Türkçemi geliştirdim." diye konuştu.

Kırgız çoban günde bir kitap bitiriyor

Kırgız çoban günde bir kitap bitiriyor

Kırgız çoban günde bir kitap bitiriyor

Kırgız çoban günde bir kitap bitiriyor

Kırgız çoban günde bir kitap bitiriyor

Kırgız çoban günde bir kitap bitiriyor

Kırgız çoban günde bir kitap bitiriyor

Kırgız çoban günde bir kitap bitiriyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Veresiye defterini satın alarak borcu olanları sevindirdi

Veresiye defterini satın alarak borcu olanları sevindirdi

403
Haliç Üniversitesi'nin eski çalışanları kampüsü bastı

Haliç Üniversitesi'nin eski çalışanları kampüsü bastı

78
Canan Kaftancıoğlu, Murat Boz'un bağış yaptığını doğruladı

Canan Kaftancıoğlu, Murat Boz'un bağış yaptığını doğruladı

490
Avusturya’da aşırı sağcı liderin kamera kaydı skandalı

Avusturya’da aşırı sağcı liderin kamera kaydı skandalı

73
Liselerde ders sayısı düşürülüyor

Liselerde ders sayısı düşürülüyor

133
Temel Karamollaoğlu genel merkez binası için para istedi

Temel Karamollaoğlu genel merkez binası için para istedi

501
Diyarbakır'da teröristlerin kış sığınaklarına operasyon

Diyarbakır'da teröristlerin kış sığınaklarına operasyon

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir