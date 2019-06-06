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Kırgızistan Türkiye'ye nota verdi

Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat'ın, Kırgızlarla Ahıska Türklerinin kavga ettiği Orok köyüne gitmesi ülkede olay oldu.

Haber Merkezi | 06.06.2019 - 21:59..
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Kırgızistan Türkiye'ye nota verdi

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat'ın, Kırgızistan'ın içişlerine karışmaması ve yasalara saygı göstermesi gerektiği söylendi.

Notanın nedeni ise Büyükelçi Fırat'ın Kırgızlarla Ahıska Türklerinin kavga ettiği Orok köyüne gitmesi.

Kırgızistan Türkiye'ye nota verdi VİDEO

KÖYDE KAVGA

Kırgızlar, Ahıska Türkleri, Kürtler ve Tatarların yaşadığı köyde yaşanan bir gerginliğin ardından büyük bir kavga çıkmış, yaklaşık 350 ailenin yaşadığı köyde Kırgız basınına göre 32 kişi gözaltına alınmıştı.

Kırgızistan Türkiye'ye nota verdi

Kırgız basını, kavganın ilk olarak 5 Haziran akşamı 3 kişi arasında çıktığını, sonra büyüyerek Kırgız ve Ahıska Türklerinin karşı karşıya gelmesine yol açtığını, yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını, 15 evin camının kırıldığını ve bir kulübenin ateşe verildiğini aktardı.

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TEKRAR GERGİNLİK YAŞANDI

BBC Türkçe'nin haberine göre ülkenin kuzeyinde, başkent Bişkek'e 25 kilometre mesafede bulunan köydeki olayların yatışmasının ardından gözaltına alınan 32 kişinin de serbest bırakıldığı ancak sonrasında bölgede yeni bir gerginlik yaşandığı belirtiliyor.

Kırgız basınında yer alan haberlerde, Büyükelçi Fırat'ın köyde bulunan hamile bir elçilik çalışanını olay yerinden çıkarmak için köye gittiğini açıkladığı yazıyor.

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