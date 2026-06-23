Kırıkkale'de 1,25 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu

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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SİBER EKİPLERDEN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin faaliyetleri teknik ve fiziki takip yöntemleriyle incelendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kentte ikamet ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 8 GÖZALTI

Operasyonda A.B., H.A., H.Ö., M.Y., M.E., M.S., M.E.K. ve S.K. isimli 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

1,25 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar 250 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu değerlendirildi.

Yetkililer, bu tutarın yasa dışı bahis ağıyla bağlantılı para trafiğine işaret ettiğini bildirdi.

DİJİTAL MATERYALLER MERCEK ALTINDA

Ele geçirilen bilgisayar, telefon ve diğer dijital materyallerin incelemeye alındığı, suç ağının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.