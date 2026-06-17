Kırıkkale'de eski belediye başkanına zimmet davasında hapis cezası

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Hacılar Belde Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Yasin Özer ve muhasebeci Hasan Hüseyin Demirel hakkında 'zimmet' suçlamasıyla hazırlanan iddianame sonucu açılan davada karar verildi.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz sanıklardan Yasin Özer ile avukatlar katıldı. Mehmet Koyuncu ile Hasan Hüseyin Demirel ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Yasin Özer savunmasında, hata yaptığını belirterek, "Bana, 'Bizden sana zarar gelmez, sen dediklerimizi yap' dediler. Koyuncu, beni bu zamana kadar aramadı. İstemeyerek de olsa yaptıklarımdan pişmanım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

BAŞKANA 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Heyet; Yasin Özer'e 'Zimmet' suçundan 10 yıl, Hasan Hüseyin Demirel'e 'Suça yardım etmek' suçundan 5 yıl, Mehmet Koyuncu'ya ise 'Denetim görevinin ihmali suretiyle zimmete sebebiyet verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Heyet, ayrıca sanıklar Yasin Özer ve Hasan Hüseyin Demirel'e 'Sahte belge kullanma' suçundan 1'er yıl 8'er ay ceza vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

CEZA ERTELENDİ

Öte yandan 'Sahte belge kullanma' suçundan beraat eden Mehmet Koyuncu'nun cezası, 2 yılın altında olması nedeniyle ertelendi ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53/5 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verildi.