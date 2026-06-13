Kırklareli merkezli, sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere operasyon: 13 tutuklama

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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sahte engelli raporu düzenlenip devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Polis, yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın ardından sahte engelli raporu düzenleyen 2 organize suç örgütü tespit etti.

RAPOR BAŞINA 150 BİN LİRA ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Örgüt üyelerinin 'joker hasta' yöntemi kullanarak, gerçek hastaların kan, idrar örneklerini kullanıp rapor başına 150 bin lira aldıkları tespit edildi.

Çalışmada, şüpheliler arasında 2 doktor ve 3 tıbbi sekreterin rüşvet aldığı, 1 öğretmenin de sahte raporla atamasının yapıldığı belirlendi.

100 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ

Sahte rapor alanların aralarında; ÖTV'siz araç alımı yapanların, haksız emekli olup engelli aylığı bağlatanların bulunduğu, kamunun yaklaşık 100 milyon lira zarara uğratıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında daha önce tutuklanan örgüt liderlerinin ardından Kırklareli, Diyarbakır ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 13'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.