Kırklareli'nde 500 dekarlık tarım arazisi küle döndü

Kırklareli'nde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle yüzlerce dekarlık ekili alan zarar gördü.

Hasat döneminin yaklaşmasıyla ürünlerini toplamaya hazırlanan çiftçiler, yükselen dumanları fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına müdahale etmek üzere Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Ekipler, alevlerin çevredeki diğer tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangının kontrol altına alınması için kara ekipleri koordineli şekilde çalışma yürüttü.

500 DEKAR BUĞDAY VE ARPA ZARAR GÖRDÜ

Yapılan ilk tespitlere göre yangında yaklaşık 500 dekar büyüklüğündeki buğday ve arpa ekili alan zarar gördü. Alevlerin etkisiyle çok sayıda dönüm tarım arazisindeki ürünler kullanılamaz hale geldi.

Bölgede üretim yapan çiftçiler, hasat öncesi yaşanan yangının ciddi ekonomik kayba yol açtığını belirtti.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirirken, olayla ilgili araştırmaların sürdüğü öğrenildi.