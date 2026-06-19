Kırklareli'nde 500 dekarlık tarım arazisi küle döndü
Kırklareli'nde çıkan yangın, hasat dönemine hazırlanan üreticilere büyük zarar verdi. Alevlerin kısa sürede geniş bir alana yayılması sonucu yaklaşık 500 dekarlık buğday ve arpa ekili arazi zarar görürken, yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kırklareli'nde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle yüzlerce dekarlık ekili alan zarar gördü.
Hasat döneminin yaklaşmasıyla ürünlerini toplamaya hazırlanan çiftçiler, yükselen dumanları fark ederek durumu yetkililere bildirdi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına müdahale etmek üzere Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri de olay yerine sevk edildi.
Ekipler, alevlerin çevredeki diğer tarım arazilerine ve yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yangının kontrol altına alınması için kara ekipleri koordineli şekilde çalışma yürüttü.
500 DEKAR BUĞDAY VE ARPA ZARAR GÖRDÜ
Yapılan ilk tespitlere göre yangında yaklaşık 500 dekar büyüklüğündeki buğday ve arpa ekili alan zarar gördü. Alevlerin etkisiyle çok sayıda dönüm tarım arazisindeki ürünler kullanılamaz hale geldi.
Bölgede üretim yapan çiftçiler, hasat öncesi yaşanan yangının ciddi ekonomik kayba yol açtığını belirtti.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirirken, olayla ilgili araştırmaların sürdüğü öğrenildi.