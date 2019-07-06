taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

Kırkpınar'ın Bedava Palas'ı

Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için gelenlerin çadır kurduğu ve 'Bedava Palas' olarak bilinen park ve bahçeler adeta doldu taştı.

AA | 06.07.2019 - 23:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya, Kocaeli, Ordu, Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve Denizli gibi birçok şehirden gelen güreş sevdalıları, geceyi Selimiye Camisi'nin meydanına ve çevresine kurdukları çadırlarda geçirdi.

Kırkpınar'ın Bedava Palas'ı

ÇADIRI OLMAYAN BATTANİYE VE KARTONDA YATIYOR

Çadırı olmayanlar ise kaldırımların üzerine attıkları battaniye ve kartonlar üzerinde uyudu.

Uyanır uyanmaz hazırladıkları kahvaltıları yapan, demledikleri çayları yudumlayan güreş tutkunları güreşleri izlemek için Kırkpınar Er Meydanı'na koştu.

Kırkpınar'ın Bedava Palas'ı

"ÇAYIR OTEL" DE DENİYOR

Balıkesir'den gelen Sebahattin Dinçer, AA muhabirine, 1998'den bu yana güreşleri izlemek için Edirne'ye geldiğini söyledi. Güreşin bir tutku olduğunu belirten Dinçer, "Güreşler güzel, ortam güzel, burada konaklamak güzel. Dışarıda uyuyoruz, buralar bizim için çayır otel. Çok iyi oluyor, zevk alıyoruz. Arabanın içerisinde otelde uyumam çimenin üzerinde uyurum." dedi.

Kırkpınar'ın Bedava Palas'ı

"YAĞMUR YAĞSA DA DIŞARIYI TERCİH EDERİZ"

Antalya'dan gelen Hilmi Ülker de güreş sevdasının dedesinden, babasından geldiğini belirterek, "Yağmur yağarsa ne yaparsınız?' diyorlar bize. 'Yağmur yağar püsen püsen, hoş geldin Finikeli koca Hüsen' diyoruz. Yağmur yağsa da dışarıda uyumayı tercih ederiz." diye konuştu.

Kırkpınar'ın Bedava Palas'ı

"SELİMİYE'NİN GÖLGESİ AYRI BİR HUZUR VERİYOR"

Kocaeli'den gelen Mehmet Evcenler ise 25 yıldır güreşleri izlemeye geldiğini ve memnun olduğunu aktardı. Selimiye Camisi gölgesinde uyumanın ayrı bir huzur verdiğini ve bunun da 5 yıldızlı otelden daha iyi olduğunu dile getiren Evcenler, dışarıda uyusalar da huzurlu ve güvenli hissettiklerini kaydetti.

Kırkpınar'ın Bedava Palas'ı

Kırkpınar'ın Bedava Palas'ı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Instagram mesajları Rus turistleri bıktırdı

Instagram mesajları Rus turistleri bıktırdı

242
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

429
Gürcistan'ın elektrikli otomobili

Gürcistan'ın elektrikli otomobili

812
Terörist Mihraç Ural saldırıda yaralandı

Terörist Mihraç Ural saldırıda yaralandı

169
Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

715
Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

72
Taksicilere yönelik operasyonun ayrıntıları

Taksicilere yönelik operasyonun ayrıntıları

191
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir