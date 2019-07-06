Antalya, Kocaeli, Ordu, Manisa, Balıkesir, Çanakkale ve Denizli gibi birçok şehirden gelen güreş sevdalıları, geceyi Selimiye Camisi'nin meydanına ve çevresine kurdukları çadırlarda geçirdi.

Kırkpınar'ın Bedava Palas'ı

ÇADIRI OLMAYAN BATTANİYE VE KARTONDA YATIYOR

Çadırı olmayanlar ise kaldırımların üzerine attıkları battaniye ve kartonlar üzerinde uyudu.

Uyanır uyanmaz hazırladıkları kahvaltıları yapan, demledikleri çayları yudumlayan güreş tutkunları güreşleri izlemek için Kırkpınar Er Meydanı'na koştu.

"ÇAYIR OTEL" DE DENİYOR

Balıkesir'den gelen Sebahattin Dinçer, AA muhabirine, 1998'den bu yana güreşleri izlemek için Edirne'ye geldiğini söyledi. Güreşin bir tutku olduğunu belirten Dinçer, "Güreşler güzel, ortam güzel, burada konaklamak güzel. Dışarıda uyuyoruz, buralar bizim için çayır otel. Çok iyi oluyor, zevk alıyoruz. Arabanın içerisinde otelde uyumam çimenin üzerinde uyurum." dedi.

"YAĞMUR YAĞSA DA DIŞARIYI TERCİH EDERİZ"

Antalya'dan gelen Hilmi Ülker de güreş sevdasının dedesinden, babasından geldiğini belirterek, "Yağmur yağarsa ne yaparsınız?' diyorlar bize. 'Yağmur yağar püsen püsen, hoş geldin Finikeli koca Hüsen' diyoruz. Yağmur yağsa da dışarıda uyumayı tercih ederiz." diye konuştu.

"SELİMİYE'NİN GÖLGESİ AYRI BİR HUZUR VERİYOR"

Kocaeli'den gelen Mehmet Evcenler ise 25 yıldır güreşleri izlemeye geldiğini ve memnun olduğunu aktardı. Selimiye Camisi gölgesinde uyumanın ayrı bir huzur verdiğini ve bunun da 5 yıldızlı otelden daha iyi olduğunu dile getiren Evcenler, dışarıda uyusalar da huzurlu ve güvenli hissettiklerini kaydetti.