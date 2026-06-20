Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa'da yakalandı

Suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak Bursa'da bir operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin (46) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

1 AYLIK ÇALIŞMA SONUCU YAKALANDI

Interpol tarafından 13 yıldır kırmızı bültenle aranan hükümlünün yakalanması için 1 ay boyunca saha araştırması ve güvenlik kamerası incelemesi yapıldı.

Küçükbalıklı Mahallesi'nde kayıtsız ikamette kaldığı belirlenen hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.