Kırtasiyecilerin yeşil yol haritası belli oldu

Küresel iklim kriziyle mücadelenin yanı sıra Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası yasal standartlar, bugün kırtasiye sektöründe köklü bir stratejik değişim yaratıyor.

Kağıttan plastiğe ve ambalaja dek geniş bir çerçeveye sahip sektör, bugününü ve geleceğini “yeşil dönüşüm” odaklı bir yapıda kurguluyor. Sektörün çatı kuruluşu olarak sürdürülebilirlik stratejisini benimseyen Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD), üyelerini mevzuat değişiklikleri başta olmak üzere tüm süreçlerde bilgilendirirken sektörün dönüşümünde rehberlik üstleniyor.

Kırtasiye sektörü günümüzde sürdürülebilirlik odaklı gelişimi doğrultusunda başta geri dönüşüm olmak üzere birçok önlem alırken çevre dostu ürünlerin varlığı pazardaki payını her geçen gün artırıyor. Bu da sürdürülebilir bakış açısını kırtasiye sektörü için çevreci bir tercihten ziyade rekabet gücünü, marka güvenini ve ihracat kabiliyetini belirleyen stratejik bir başlık olarak konumlandırıyor. Sektörün çatı kuruluşu TÜKİD de üretici, ithalatçı, perakendeci ve tüketiciyi aynı bilinç düzeyinde buluşturarak yeşil dönüşüme öncülük ediyor.

SEKTÖR, DAHA AZ ATIK, DAHA VERİMLİ HAM MADDE VE ÇEVREYE DAHA DUYARLI ÜRÜNLERE YÖNELİYOR

Avrupa Birliği’nin ambalaj atıkları düzenlemesiyle 2030’a kadar tüm ambalajların geri dönüştürülebilir olmasının hedeflendiğini ve bunun da kırtasiye sektörüne sorumluluk yüklediğini ifade eden TÜKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci, “Özellikle ihracat yapan sektör mensuplarımız için sürdürülebilirlik bir tercih olmaktan çıkıp pazara girişin ön koşullarından biri haline gelmiş durumda. Bugün gelinen noktada Türk kırtasiye sektörü, üretim tarafında daha az atık, daha verimli ham madde ve çevreye daha duyarlı ürünlere yöneliyor. Özellikle geri dönüştürülmüş kağıttan defterler, kraft ambalajlı ürünler, yeniden doldurulabilir kalemler, su bazlı boyalar ve yapıştırıcılar, PVC içermeyen kaplama ürünleri, geri dönüştürülmüş plastikten üretilen dosya ve klasörler öne çıkıyor. Sahadaki eğilime baktığımızda sürdürülebilir ürünler özellikle kurumsal satın almalarda, ihracat yapan firmalarda ve bilinçli ebeveyn tercihlerinde giderek daha görünür hale geliyor.” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA SEKTÖR VE TÜKETİCİYE BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR

Sektörün yol göstericisi konumundaki TÜKİD’in sürdürülebilirlik konusunda da bir yol haritası sunduğunu belirten Keresteci, bu doğrultuda yapılanlara dair şu bilgileri paylaştı:

“Dernek olarak yeşil dönüşümü sektörün geleceğe hazırlık başlıklarından biri olarak görüyoruz. Bu noktada temel prensibimiz; üyelerimizi mevzuat değişiklikleri, ürün güvenliği, belgelendirme, ambalaj standartları, geri dönüşüm ve sürdürülebilir üretim konularında bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak ve sektörün dönüşümünü ortak akılla yönetmek. Tüm bunlarla ilgili üreticimizin, ithalatçımızın, perakendecimizin ve tüketicimizin aynı bilinç düzeyinde buluşmasını sağlamak için çeşitli toplantılar, bilgilendirme çalışmaları yapıyor, onlara rehberlik edebilecek zemini hazırlıyoruz. Bu noktada özellikle tüketici bilinci bizim için çok önemli. Ebeveynler okul alışverişinde yalnızca fiyat odaklı değil; güvenli, sağlıklı, belgeli ve mümkünse çevre dostu ürünleri tercih etmeli. Çocuklara ürünün değerini öğretmek bu sürecin önemli bir parçası. Sürdürülebilirlik çocuklara sadece anlatılarak değil, alışveriş davranışıyla gösterilerek kazandırılır.”

E-TİCARET, DOĞRU PLANLAMA İLE YEŞİL DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLIYOR

Günümüzde yükselişini sürdüren e-ticaretin sürdürülebilirlik ile doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çeken Keresteci, “E-ticaret oranının devam eden yükselişi iki noktayı ön plana çıkarıyor. İlk olarak dijitalleşme sayesinde ürünlere erişim kolaylaşıyor, stok yönetimi daha verimli hale geliyor ve bazı operasyonel maliyetler azalıyor. Diğer yandan ise tekil gönderiler, fazla ambalaj kullanımı, kargo kaynaklı karbon salımı ve iade süreçleri çevresel yük oluşturabiliyor. Bu nedenle e-ticarette asıl meseleyi yalnızca satış kanalının büyümesi değil; doğru ambalaj, toplu gönderim, geri dönüştürülebilir paketleme ve gereksiz iade oranlarını azaltacak bilinçli tüketim kültürünün yerleşmesi oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

"DÖNÜŞÜM TOPYEKÛN GERÇEKLEŞTİRİLMELİ"

Sektörün sürdürülebilirlik odaklı dönüşümünün yakın gelecekteki durumunu da değerlendiren Keresteci, şu açıklamaları yaptı:

“Yakın gelecekte sektörümüzü daha sıkı ambalaj, geri dönüşüm, izlenebilirlik ve ürün güvenliği kriterleri bekliyor. AB’nin ambalaj düzenlemeleri ve ormansızlaşmayla mücadeleye yönelik kuralları, kağıt bazlı ürünleri de yakından ilgilendiriyor. Sektörümüz bu dönüşümün farkında ancak her firma aynı hazırlık seviyesinde değil. Bu nedenle önümüzdeki dönem, sadece üretim yapanların değil, ithalatçıların, dağıtıcıların ve perakendecilerin de kendini güncellemesi gereken bir dönem olacak. TÜKİD olarak biz bu süreci bir yük değil, Türk kırtasiye sektörünün kalite, güven ve ihracat gücünü artıracak önemli bir fırsat olarak görüyoruz.”