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Kış lastiğini takmayana 625 lira ceza

1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda kış lastiği olmadığı takdirde 625 lira ceza kesilecek.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 07:27..
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, zorunlu kış lastiği takmayan araç sahiplerine 625 lira idari para cezası uygulanacağını dile getirdi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulamaya konulan zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında bilgiler verdi.

"ÇİVİLİ LASTİKLER KIŞ LASTİĞİ YERİNE GEÇER"

Kış lastiğinin yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda zorunlu olduğunu belirten Apaydın, "Ayrıca kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Römork lastiklerinde ise zorunlu değildir" dedi.

Kış lastiğini takmayana 625 lira ceza

"KIŞ LASTİKLERİNİN YANAKLARINDA 'KAR TANESİ' İŞARETİ BULUNMALI"

Araçlarda patinaj zinciri bulunması veya kullanılmasının kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağına dikkat çeken Apaydın, kış lastiği derinlikleri hakkında da bilgi verdi. Apaydın, "Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise kış lastiği derinliği 1,6 milimetreden az olamaz. Kış lastiklerinin yanaklarında, (M+S) veya kar tanesi veya her iki işarette bulunur. Aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde sırt deseni uygunluğu kontrol edilir. Lastikler kaplama ise diş derinliği ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur" diye konuştu.

"UYGULAMAYA UYMAYANLARA PARA CEZASI"

Kış lastiği uygulamasının zorunluğu olduğunun altını çizen Apaydın, "Uygulamaya uymayan aracın işletenine 625 lira idari para cezası verilir ve lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yere gitmelerine izin verilir" şeklinde konuştu.

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