taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3744
Euro
6.099
Altın
1243.24
Borsa
89961.91
Gram Altın
214.885

Kişiye özel Ferrari görenleri büyüledi

Ferrari; sadece bir adet ve kullanıcısının talepleri doğrultusunda kişiye özel olarak üretilen, roadster modeli SP3JC’yi görücüye çıkardı.

AA | 17.12.2018 - 16:19..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre; Ferrari’nin, 1950 ve 1960 yıllarında üretilen efsanevi V12 motorlu Spider modellerinden ilham alınan SP3JC, Ferrari Stil Merkezi’nde 2 yıllık bir çalışmanın sonunda yeniden yorumlanarak Ferrari koleksiyoneri ve müşterisi olan kullanıcısının beğenisine sunuldu.

780 HP güç üreten motoruyla, markanın V12 mirasını devam ettiren Ferrari SP3JC, tasarımındaki detaylar, özel çizgileri ve eşsiz rengiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Kişiye özel Ferrari görenleri büyüledi

KOLTUK ARKASI BAR VE AYRILMIŞ CAMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

F12tdf şasisi üzerinde geliştirilen Ferrari SP3JC, dinamik ve oldukça iddialı tasarım çizgileriyle göz dolduruyor.

SP3JC’nin ön tarafında bulunan hava çıkışları, ön ızgarası ve keskin tasarıma sahip farlarıyla tamamlanırken, aracın arka kısmında yer alan yatay kesikler kaslı bir görünüş sergiliyor.

Ferrari SP3JC’nin sportif yapısı, 780 HP’lik V12 motoru ön plana çıkaran ayrılmış camlarla, parlatılmış alüminyum dış yakıt kapağı ve tek parça karbon fiberden oluşan koltuk arkası barlar gibi belirgin detaylar ile de öne çıkıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

59
Erdoğan'dan Portakal'a: Mandalina mıdır, narenciye midir

Erdoğan'dan Portakal'a: Mandalina mıdır, narenciye midir

157
Uğur Dündar'ın İstiklal Caddesi izlenimleri

Uğur Dündar'ın İstiklal Caddesi izlenimleri

193
İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

218
Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

214
Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

63
Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı

Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir