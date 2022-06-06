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    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni haftada, raflardaki yerini alan yeni kitaplar okurlarını bekliyor.
    • Özel İçerik
    • 06.06.2022 - 10:39
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    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni haftada yepyeni kitaplar... Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplar okurlarını beklemeye başladı. He rhafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları siz okurlar için hazırladık.

    Gönül Şifası

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Şiir severler için..

    Sayfa: 208

    Ken Taç Dis

    Yeni çıkan kitaplar #2

    Mizahın, sevincin ve hüznün bir arada olduğu, şaşırtıcı ve soluksuz bir maceraya hazır olun…

    Sayfa: 292

    Esaret Şehrinde Bir Kitapçı

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Gizem ve heyecan bir arada...

    Sayfa: 380

    Metin Akpınar: Sahneye Adanmış Bir Ömür

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Sahneye adanmış bir ömür…

    Sayfa: 176

    Bir Kediyi Terk Etmek - Babam Hakkında

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Japon yazar Marukami'den yeni kitap...

    Sayfa: 104



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