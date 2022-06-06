Yeni çıkan kitaplar

Yeni haftada, raflardaki yerini alan yeni kitaplar okurlarını bekliyor.

Yeni haftada yepyeni kitaplar... Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplar okurlarını beklemeye başladı. He rhafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları siz okurlar için hazırladık.

Gönül Şifası

Şiir severler için..

Sayfa: 208

Ken Taç Dis

Mizahın, sevincin ve hüznün bir arada olduğu, şaşırtıcı ve soluksuz bir maceraya hazır olun…

Sayfa: 292

Esaret Şehrinde Bir Kitapçı

Gizem ve heyecan bir arada...

Sayfa: 380

Metin Akpınar: Sahneye Adanmış Bir Ömür

Sahneye adanmış bir ömür…

Sayfa: 176

Bir Kediyi Terk Etmek - Babam Hakkında

Japon yazar Marukami'den yeni kitap...

Sayfa: 104



