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Yeni çıkan kitaplar
Yeni haftada, raflardaki yerini alan yeni kitaplar okurlarını bekliyor.
- Özel İçerik
- 06.06.2022 - 10:39
Yeni haftada yepyeni kitaplar... Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplar okurlarını beklemeye başladı. He rhafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları siz okurlar için hazırladık.
Gönül Şifası
Şiir severler için..
Sayfa: 208
Ken Taç Dis
Mizahın, sevincin ve hüznün bir arada olduğu, şaşırtıcı ve soluksuz bir maceraya hazır olun…
Sayfa: 292
Esaret Şehrinde Bir Kitapçı
Gizem ve heyecan bir arada...
Sayfa: 380
Metin Akpınar: Sahneye Adanmış Bir Ömür
Sahneye adanmış bir ömür…
Sayfa: 176
Bir Kediyi Terk Etmek - Babam Hakkında
Japon yazar Marukami'den yeni kitap...
Sayfa: 104