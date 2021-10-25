Yeni çıkan kitaplar

Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplar, her okurun gözdesi olmaya devam ediyor.

Yeni çıkan, traflardaki yerini alan kitaplar okurlarını bekliyor. O kitaplara hep birlikte göz atalım.

İyi okumalar dileriz...

Zamir

Sevilen yazar Hakan Günday'dan yepyeni bir roman..

Sayfa: 368

Hayati Dengeler

Mutlu olmaya ne çok ihtiyacımız var... Her gün türlü sıkıntılarla adeta güreş tutuyor, bir müsabakayı kazanıyorken, bir başkasını kaybediyoruz. Daha bir güreş bitmeden yenisinin peşrevine çıkıyoruz. Sabah nasıl oluyor, akşam ne zaman oldu anlamadan geçip gidiyor günler. Daha dün yaz mevsimi yaşarken bir bakıyoruz kış gelmiş.

Sayfa: 184

Anılar ve Yanılsamalar

Jim Carrey ve romancı Dana Vachon tarafından kaleme alınan Anılar ve Yanılsamalar, Carrey’yi kurgusal bir karaktere dönüştürüp ona sürrealist bir gerçeklik kazandıran, sıradışı bir anı/roman. Hollywood ünlüsü, ayrıcalık ve ilgi bağımlısı olmaktan kaçarken içinde kopan kıyametle tanışan Carrey’den son derece cesur ve eğlenceli bir yapıbozumu.

Sayfa: 264

2012 yılında Hanımların Dikkatine ile Yunus Nadi Öykü Ödülünü, 2018 yılında Kul ile Orhan Kemal Roman Ödülünü kazanan Seray Şahiner, Ülker Abla ile Türkçe edebiyata yeni bir ses, çok güçlü bir kahraman armağan ediyor.

Sayfa: 160

Aynaya Bakma Cesareti





Nazende Öksüz Özdemir şefkatli kelimeleriyle, su gibi akan diliyle hikâyeler anlatırken bir yandan da okurun kendi aynasını bulması için ihtiyaç duyduğu zemini oluşturuyor.

Sayfa: 176

Kuşlar Meclisi





Kuşlar Meclisi’nde, Bayan Peregrine’in vesayeti altındaki tuhaf çocuklar, gizemli bir kehanetin peşine düşüyorlar.

Sayfa: 360

Gölet

Küçük bir sahil kasabasında tek başına yaşayan genç bir kadın. İsmi yok. Yulaf lapası ya da muz yiyişinden ineklerle karşılaşmasına, gündelik hayatının detaylarını paylaşıyor.

Hem de bunu bazen hikâye tadında, bazen bir hikâyenin bölümünü anlatır gibi, bazense bir sayfadan uzun olmayan kesitler şeklinde aktararak yapıyor.

Sayfa: 144

Son Hikayeler

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Olga Tokarczuk, Son Hikâyeler’de insan için en evrensel, en temel gerçeği ele alıyor.

Sayfa: 272

Jeff Bezos: Amazon Hissedarlarına Mektuplar

Yıllardır iş ve teknoloji dünyasındaki eğilimleri araştıran Steve Anderson, Jeff Bezos: Amazon Hissedarlarına Mektuplar’da Bezos’un Amazon hissedarlarına yazdığı mektupları derinlemesine inceliyor ve 14 Büyüme Prensibi'ni analiz ediyor. Eşzamanlı olarak kolaylıkla kavranacak ve neredeyse her iş alanına veya kuruluşa uyarlanabilecek bir dile çeviriyor.

Sayfa: 256

Fuji-Yama

Cengiz Aytmatov, Kaltay Muhammedcanov ile birlikte kaleme aldığı tiyatro oyunu Fuji-Yama’da “insan olma meselesi”ne dair güçlü ve sarsıcı sorular üzerine düşünmeye davet ediyor bizi.

Sayfa: 100

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com