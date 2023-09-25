25 Eylül 2023 Pazartesi: Raflardaki kitaplar Bugün 25 Eylül Pazartesi... Raflarda bu hafta da yepyeni kitaplar var. Gündemin yoğunluğu içinde takip edemeyen kitapseverler için yeni çıkan kitapları listeledik.

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25 Eylül Pazartesi 2023... Eylül ayının son haftasındayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni kitaplar raflardaki yerini aldı.

İşte yeni çıkan, okurlarını bekleyen kitaplardan seçtiğimiz eserler...

İyi okumalar dileriz...

Derz

Derz, Hakan Günday’ın çeşitli mecralarda yayımlanmış öyküleri ile Anakara Seyir Defteri adlı fanzininden sayfaları bir araya getirdi. İyi okumalar, iyi seyirler.

Sayfa: 208

Poetik Varlık

Yücel Kayıran, deneme-inceleme yazılarını bir araya getiren Poetik Varlık’ta, Modern Türk Şiirinin Neliği Üzerine Bir Soruşturma, 60’lara Doğru; Ahmet Oktay ve...Cumhuriyet’in İlk Kadın Şairi: Gülten Akın” ve Poetik Varlık” ana başlıkları altında, “materyalist bir kavga; idealist tutuma, yani gerçekliğin ve olguların, fikirler veideolojiler uğruna feda edilmesine karşı bir savaş diye tanımladığı özgün bir şiir okumasının yolunu açıyor: Tevfik Fikret ve Yahya Kemal’den Melih Cevdet Anday’a, Ahmet Oktay ve Metin Altıok’tan Gülten Akın’a; Garip’ten İkinci Yeni’ye, “felsefi şiir”den “İslami şiir”e; modern Türk şiirinin neliğinden eleştiri sorunsalına ve poetik varlığın kavramsal çerçevesine uzanan çizgide, ayrı ayrı eserler olarak da okunabilecek dört ana bağlama dair düşüncelerini şiir okurlarına sunuyor.

Sayfa: 608

Toksik İşyeri: İş Hayatında Hızlı ve Adil Olmanın Yolları

Toksik İşyeri, herkesin birbiriyle etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan saygı atmosferinin olduğu bir kültür inşa etmek için eksiksiz bir strateji. Liderlerin ve ekiplerinin, potansiyellerini göstermesini ve birlikte çalışmanın keyfini hissetmesini sağlayan bir işyerini nasıl yaratmaları gerektiğine dair ihtiyaç duyulan bir rehber.

Sayfa: 300

Kendine Mavi Bak

Şiir severler için...

Sayfa: 80

Aklın Varsa Beslenme

Size öğretilen bir çok şey yanlış. size hastalık olarak dayatılan birçok tanı yanlış. Sizi yönlendirdikleri beslenme kavramı yanlış. Beslenmiyor zehirleniyorsunuz daha uzun ama ilaçla yaşıyorsunuz. Gıda terörünün hedefinde siz ve daha önemlisi çocuklarınız var .Değer verdikleriniz için bu kitabı okumak zorundasınız çünkü başka kimse her şeyi bu kadar anlaşılır açık anlatamayacak.

Sayfa: 160

LO

Edebiyatımızın çok sevilen yazarı Şermin Yaşar, içten anlatımı ve çocuk dünyasını özgün kavrayışıyla çocuk edebiyatında yeni sayfalar açmaya devam ediyor. Lo’yu tanıdığınızda onu çok sevecek, hikâyesini hiç unutmayacaksınız.

Sayfa: 120

Kimsenin Bilmediği Dil

Herkesin yemeklerini kocaman masalarda yediği Massa şehrinde halk huzur içinde yaşar, hep birlikte şarkılar söyleyerek eğlenirdi. Günlerden bir gün, şehirde kulaktan kulağa bir fısıltı dolaşmaya başladı. Söylentiye göre şehre gelen bir yabancı, daha önce kimsenin duymadığı bir dil konuşuyordu. Kimse söylediklerini anlamıyor, anlamadıkça durumu yadırgayıp korkuya kapılıyordu. Günlük konuşmalardan çok, efsunlu sözler mırıldanan bir büyücüye ait gibiydi söyledikleri. Kimdi bu yabancı? Cadı mıydı, büyücü müydü, yoksa uğursuzun teki miydi?

Sayfa: 48

Namus Siyaseti

Başak Tuğ bu kapsamlı araştırmasında, sosyal ve hukuki pratikler üzerinden 18. yüzyıl Osmanlısı’nda cinsel ve ahlâki düzeni inceliyor. Osmanlı tebaasının arzuhalleri ile Ankara ve Bursa mahkemeleri ve Divân-ı Hümâyun’un hukuki uygulamalarından yola çıkan Namus Siyaseti - 18. yüzyıl Osmanlı Anadolusu’nda Irz, Şiddet, Hukuk , erken modern denetim ve yönetim mekanizmalarının işleyişi ve modern iktidar biçimlerine geçiş sürecini toplumsal aktörlerin öznelliğini göz ardı etmeden ele alıyor. Tuğ, 18. yüzyıl imparatorluk tarihyazımına sağladığı katkının yanı sıra cinsiyet politikalarının tarihselleştirilmesiyle günümüzdeki egemen namus siyaseti ve söyleminin tarihsel kaynaklarını tartışıyor.

Sayfa: 344

Ağlama Çocuk

Kenya tarihinde önemli bir yeri olan Mau Mau ayaklanmasını odağına alan roman, isyanın sıradan bireyler ve aileler üzerindeki etkilerini, eğitimin kendisini ve ailesini yoksulluktan kurtaracağına inanan Njoroge'in hikâyesi üzerinden anlatıyor.

Sayfa: 150

Sebebi Sende Gizli

Sebebi Sende Gizli’de işte tam da böyle bir hikâye okuyacağız birlikte ve bittiğinde ise her birimiz kendi hikâyemizi yazmak için daha güçlü hissedeceğiz. Bu hikâyeye, Ece ve Can’ın pencerelerinden ayrı ayrı bakarken yaşadığımız coğrafyada var olma çabasının hem kadını hem erkeği nasıl zorlu sınavlara sürüklediğine tanık olacağız. Kahramanlarımız hepimizin aşina olduğu sıkıntılarla baş etme yolları ararken hayatlarının dönüm noktalarında aldıkları kararların onları nerelere sürüklediğini göreceğiz. Böylece her birimizin yaşama ihtimali olan iniş çıkışlarda karşılaşabileceğimiz olası sonuçlarla yüzleşeceğiz.

Sayfa: 392

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