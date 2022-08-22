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Yeni çıkan kitaplar
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- 22.08.2022 - 08:27
Her hafta raflardaki yerini alan yeni kitaplara bu hafta da yepyeni kitaplar eklendi. Siz kitapseverlerin ilgiyle okuyacağınız kitaplardan sizler için seçtiklerimiz.
İyi okumalar dilieriz...
Mermer Adam
Jean-Christophe Grange’den, elinizden bırakmak istemeyeceğiniz, gerilim dolu bir macera…
Sayfa: 608
Kedici Olmak
İşte bu kitap, kedilere tutkuyla bağlı olan insanların acı tatlı anılarının yer aldığı, kedicilerin kitabıdır.
Sayfa: 96
Saklı Dünya
Edebiyat dışı okumalar için...
Sayfa: 220
Küçük İşler Büyük Özgürlükler
Mert Başaran Küçük İşler Büyük Özgürlükler’de en basit, en sahici, en içimizden dille bize paranın aslında ne olduğunu anlatıyor. Her birimizi modern zaman kölesi haline getiren sistemin foyasını ortaya çıkarıyor. Daha güzeli ise bu sistemden çıkış pasaportunu, finansal özgürlüğü kavuşma vizesini avucumuza bırakıyor.
Sayfa: 208
Yaban Çiçeği
Yepyeni bir okuma...
Sayfa: 416