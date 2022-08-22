Yeni çıkan kitaplar

Yeni çıkan, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz kitaplardan bu hafta...

Her hafta raflardaki yerini alan yeni kitaplara bu hafta da yepyeni kitaplar eklendi. Siz kitapseverlerin ilgiyle okuyacağınız kitaplardan sizler için seçtiklerimiz.

İyi okumalar dilieriz...

Mermer Adam

Jean-Christophe Grange’den, elinizden bırakmak istemeyeceğiniz, gerilim dolu bir macera…

Sayfa: 608

Kedici Olmak

İşte bu kitap, kedilere tutkuyla bağlı olan insanların acı tatlı anılarının yer aldığı, kedicilerin kitabıdır.

Sayfa: 96

Saklı Dünya

Edebiyat dışı okumalar için...

Sayfa: 220

Küçük İşler Büyük Özgürlükler

Mert Başaran Küçük İşler Büyük Özgürlükler’de en basit, en sahici, en içimizden dille bize paranın aslında ne olduğunu anlatıyor. Her birimizi modern zaman kölesi haline getiren sistemin foyasını ortaya çıkarıyor. Daha güzeli ise bu sistemden çıkış pasaportunu, finansal özgürlüğü kavuşma vizesini avucumuza bırakıyor.

Sayfa: 208

Yaban Çiçeği

Yepyeni bir okuma...

Sayfa: 416



