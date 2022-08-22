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    Yeni çıkan kitaplar

    Yeni çıkan, ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz kitaplardan bu hafta...
    • Özel İçerik
    • 22.08.2022 - 08:27
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    Yeni çıkan kitaplar

    Her hafta raflardaki yerini alan yeni kitaplara bu hafta da yepyeni kitaplar eklendi. Siz kitapseverlerin ilgiyle okuyacağınız kitaplardan sizler için seçtiklerimiz.

    İyi okumalar dilieriz...

    Mermer Adam

    Yeni çıkan kitaplar #1

    Jean-Christophe Grange’den, elinizden bırakmak istemeyeceğiniz, gerilim dolu bir macera…

    Sayfa: 608

    Kedici Olmak

    Yeni çıkan kitaplar #2

    İşte bu kitap, kedilere tutkuyla bağlı olan insanların acı tatlı anılarının yer aldığı, kedicilerin kitabıdır.

    Sayfa: 96

    Saklı Dünya

    Yeni çıkan kitaplar #3

    Edebiyat dışı okumalar için...

    Sayfa: 220

    Küçük İşler Büyük Özgürlükler

    Yeni çıkan kitaplar #4

    Mert Başaran Küçük İşler Büyük Özgürlükler’de en basit, en sahici, en içimizden dille bize paranın aslında ne olduğunu anlatıyor. Her birimizi modern zaman kölesi haline getiren sistemin foyasını ortaya çıkarıyor. Daha güzeli ise bu sistemden çıkış pasaportunu, finansal özgürlüğü kavuşma vizesini avucumuza bırakıyor.

    Sayfa: 208

    Yaban Çiçeği

    Yeni çıkan kitaplar #5

    Yepyeni bir okuma...

    Sayfa: 416



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