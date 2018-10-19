Dolar
7.3571
0.2206%
Euro
8.7139
0.4125%
Altın
1944.58
-0.4693%
Borsa
1083.83
-1.4932%
G. Altın
460.112
-0.1956%
Bitcoin
86968.09
2.1556%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi

    Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi

    “İstanbul Fotoğrafçısı” olarak anılan Ara Güler’in fotoğrafını çektiği ünlü isimler arasında yazarlar ve şairler de vardı…
    • Özel İçerik
    • 19.10.2018 - 13:10
    • Güncelleme : 16.08.2020 - 12:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi

    Doğum günü anısına yeniden, Ara Gülelr...

    *

    Hayata fotoğraf makinesinden ayrı bir gözle bakan Ara Güler, hayata veda edeli 2 gün oldu. Onu anacağımız ne çok çalışması var belleğimizde. Savaş foto muhabirliğinden belgesel fotoğrafçılığına öyle çok alanda çalışmalar sergiledi ki. İşte onlardan biri de ünlülerin fotoğrafını çekerek oluşturduğu arşiv.

    O arşivden yazar ve şairlerin fotoğraflarını paylaşıyorum sizinle…

    Ruhun şad olsun Ara Güler

    Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi #1

    ALFRED HITCHCOCK

    Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi #2

    AZİZ NESİN

    Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi #3

    BERTRAND RUSSELL

    Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi #4

    CAN YÜCEL

    Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi #5

    JACQUES PREVERT

    Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi #6

    JOHN BERGER

    Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi #7

    LOUIS ARAGON

    Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi #8

    NAZIM HİKMET

    Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi #9

    ORHAN KEMAL

    Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi #10

    ORHAN PAMUK

    Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi #11

    ORHAN VELİ KANIK

    Ara Güler’in gözünden şairler ve yazarlar arşivi #12

    YAŞAR KEMAL

    Kaynak: araguler

    *

    Damla Karakuş

    damla.karakus@ensonhaber.com

    Instagram: biyografivekitap

    Görüş Bildir