Haftanın yeni çıkan kitapları

Yeni haftada kitap raflarındaki yerini alan yeni kitapları sizler için hazırladık.

Bugün kasım ayının ikinci haftası...

İkinci haftada kitap raflarındaki yerini alan yeni kitapları siz kitapseverler için listeledik.

Henüz ne okuyacağına karar vermeyen okurlar için listemizi sunuyoruz...

İz Bıraktığın Kadar Varsın

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, bu kez cinsellikten çapalamaya, eril ve dişil enerjilerden iletişime iz bırakmanın ve vazgeçilmez olmanın yollarını anlatıyor. İlişkilerde cesaretin ve özgür doğanızı hissettirebilmenin fark yaratan, devrimci yollarını incelikle tarif ediyor.

Sayfa: 328

Para Ne Söyler Biz Ne Anlarız?

Meltem Reyhan’ın sekiz yıldır sürdürdüğü Para ve Paha ile Barış Atölyeleri’nin bir özeti olan bu kitap, parayla ilişkini fark etmen ve dönüştürmen için örnek hikâyeler, ritüeller, ödevler ve alıştırmalar sunuyor.

Sayfa: 240

Dedikoducu Beyin

Sinirbilimci, yazar, senarist ve oyuncu Uzm. Dr. Timur Yılmaz, Dedikoducu Beyin’de geçmişten günümüze beynin gelişimini ve çalışma mantığını anlatıyor.

Sayfa: 296

Aile İçinde

Gelin, biraz düşünelim, Aile İçinde hep beraber. Nefsimize mağlup olup kaybetmeyelim en kıymetlilerimizi. Tam aksine onların değerini idrak edelim.

Başka kimimiz var ki?

Sayfa: 144

Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama

Bu kitabın anlatmaya çalıştıklarını tek cümleyle özetle deselerdi şöyle cevap verirdim: “Olan oldu şimdi ne yapabilirim?” Kabullenerek nasıl güçleneceğini keşfedeceğin bir yolculuğa var mısın?

Sayfa: 240

Çelik Mağaralar - Robot Serisi

Dönemin popüler türlerinden olan dedektif öyküleri ile bilim kurguyu başarıyla birleştirerek türe farklı kapıları açtı. Vakıf serisinden birkaç yıl sonra yayınlanan ve Galaktik İmparatorluk’un yükselişi, çöküşü ve onu izleyen iki Vakıf’ın kurulmasıyla sonuçlanan uzak geleceğin binlerce yıl öncesini anlatan, Asimov’un kompleks evreninin diğer parçası Robot Serisi böylece şekillenmeye başladı.

Sayfa: 264

Deniz Kızı Ağladığında

Vhartlox Cadı Akademisi Serisi, Hekate'nin Kızları'ndan sonra Deniz Kızı Ağladığında ile hız kesmeden devam ediyor.

Sayfa: 544

Karikatür Nasıl Çizilir

Karikatür nedir?

Karakterler nasıl tasarlanır?

Konuşma balonları nasıl düzenlenir?

Gülmece karikatürü, karikatür portre ve yazısız karikatür nasıl çizilir?

Hangi araç ve malzemeler kullanılır?

Ve pek çok şey daha, bu kitabın içinde...

Hadi başlayalım!

Sayfa: 64

Seninle Sana Rağmen Motivasyon

Motivasyon üzerine okunası bir kitap...

Sayfa: 96

Harika Güzel Yarınlar





Robot ve insansız araç kitabı..

Sayfa: 160

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com