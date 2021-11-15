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    Haftanın yeni çıkan kitapları

    Yeni haftada kitap raflarındaki yerini alan yeni kitapları sizler için hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 15.11.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 11:21
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    Haftanın yeni çıkan kitapları

    Bugün kasım ayının ikinci haftası...

    İkinci haftada kitap raflarındaki yerini alan yeni kitapları siz kitapseverler için listeledik.

    Henüz ne okuyacağına karar vermeyen okurlar için listemizi sunuyoruz...

    İz Bıraktığın Kadar Varsın

    Haftanın yeni çıkan kitapları #1

    Uzman Psikolog Esra Ezmeci, bu kez cinsellikten çapalamaya, eril ve dişil enerjilerden iletişime iz bırakmanın ve vazgeçilmez olmanın yollarını anlatıyor. İlişkilerde cesaretin ve özgür doğanızı hissettirebilmenin fark yaratan, devrimci yollarını incelikle tarif ediyor.

    Sayfa: 328

    Para Ne Söyler Biz Ne Anlarız?

    Haftanın yeni çıkan kitapları #2

    Meltem Reyhan’ın sekiz yıldır sürdürdüğü Para ve Paha ile Barış Atölyeleri’nin bir özeti olan bu kitap, parayla ilişkini fark etmen ve dönüştürmen için örnek hikâyeler, ritüeller, ödevler ve alıştırmalar sunuyor.

    Sayfa: 240

    Dedikoducu Beyin

    Haftanın yeni çıkan kitapları #3

    Sinirbilimci, yazar, senarist ve oyuncu Uzm. Dr. Timur Yılmaz, Dedikoducu Beyin’de geçmişten günümüze beynin gelişimini ve çalışma mantığını anlatıyor.

    Sayfa: 296

    Aile İçinde

    Haftanın yeni çıkan kitapları #4

    Gelin, biraz düşünelim, Aile İçinde hep beraber. Nefsimize mağlup olup kaybetmeyelim en kıymetlilerimizi. Tam aksine onların değerini idrak edelim.

    Başka kimimiz var ki?

    Sayfa: 144

    Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama

    Haftanın yeni çıkan kitapları #5

    Bu kitabın anlatmaya çalıştıklarını tek cümleyle özetle deselerdi şöyle cevap verirdim: “Olan oldu şimdi ne yapabilirim?” Kabullenerek nasıl güçleneceğini keşfedeceğin bir yolculuğa var mısın?

    Sayfa: 240

    Çelik Mağaralar - Robot Serisi

    Haftanın yeni çıkan kitapları #6

    Dönemin popüler türlerinden olan dedektif öyküleri ile bilim kurguyu başarıyla birleştirerek türe farklı kapıları açtı. Vakıf serisinden birkaç yıl sonra yayınlanan ve Galaktik İmparatorluk’un yükselişi, çöküşü ve onu izleyen iki Vakıf’ın kurulmasıyla sonuçlanan uzak geleceğin binlerce yıl öncesini anlatan, Asimov’un kompleks evreninin diğer parçası Robot Serisi böylece şekillenmeye başladı.

    Sayfa: 264

    Deniz Kızı Ağladığında

    Haftanın yeni çıkan kitapları #7

    Vhartlox Cadı Akademisi Serisi, Hekate'nin Kızları'ndan sonra Deniz Kızı Ağladığında ile hız kesmeden devam ediyor.

    Sayfa: 544

    Karikatür Nasıl Çizilir

    Haftanın yeni çıkan kitapları #8

    Karikatür nedir?
    Karakterler nasıl tasarlanır?
    Konuşma balonları nasıl düzenlenir?
    Gülmece karikatürü, karikatür portre ve yazısız karikatür nasıl çizilir?
    Hangi araç ve malzemeler kullanılır?

    Ve pek çok şey daha, bu kitabın içinde...
    Hadi başlayalım!

    Sayfa: 64

    Seninle Sana Rağmen Motivasyon

    Haftanın yeni çıkan kitapları #9

    Motivasyon üzerine okunası bir kitap...

    Sayfa: 96

    Harika Güzel Yarınlar

    Haftanın yeni çıkan kitapları #10

    Robot ve insansız araç kitabı..

    Sayfa: 160

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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