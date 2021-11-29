- Haberler
- Kitap Haberleri
- Raflarda yerini alan yeni kitaplar
Raflarda yerini alan yeni kitaplar
- Özel İçerik
- 29.11.2021 - 10:10
Yeni bir haftaya hep birikte merhaba diyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları sizler için derledik.
Hepinize iyi okumalar dileriz...
Kehribar Geçidi
Nazan Beriroğlu'ndan yepyeni bir roman...
Sayfa: 608
Kalk Yerinde Yet
Hayat bazen bir uyku sersemliğiyle karşılar bizi. Üstümüze bir ağırlık basar, olmayacak yerde uyuyakalırız, tutulup kalır her yanımız. Hep özlemini çektiğimiz bir ses gelip uyandırır sonra, “Kalk, yerine yat” der ve insan bu sesin sıcaklığına tutunur. Ve evet, herkes günün birinde yerini bulur.
Sayfa: 168
5 Parasız Silikon Vadisi - Anlamlı Bir Yaşama ve Kariyere Uzanan Yolculuk
Keyifli ve anlamlı bir yaşam isteyen herkes için...
Sayfa: 256
Yukarılarda En Uzaklarda
İnci Aral, Yukarlarda En Uzaklarda adlı romanında okuru yaşam ve ölüm kavramlarını yeniden düşünmeye çağırıyor. Yapıtlarıyla Türkiye’nin yakın tarihinin kaydını tutan yazar, bu kez bilimkurgunun sınırlarında dolaşarak kendi yazın alanını da genişletiyor.
Sayfa: 344
Kalpten Gelen Armağan
Kurtlarla Koşan Kadınlar adlı kitabıyla tüm dünyada büyük bir okur kitlesine ulaşan Clarissa Pinkola Estés, hikâyeleri gündelik yaşamının parçası haline getirmiş, onların şifa verici bir güce sahip olduklarına inanan bilge insanlarla dolu kalabalık bir göçmen ailesinden geliyor.
Sayfa: 96
Denizden Gelen Hediye - Dünyanın Tüm Kadınlarına
Yayınlandığı günden bu yana 50 dile çevrilip milyonlarca okura ulaşan, adına kitap kulüpleri kurulup her mevsim yeniden okunan modern klasik ilk kez Türkçede.
Sayfa: 128
Taksi
Ayşe Kulin'den yeni kitap...
Sayfa: 120
Amelia'nın Peşinde
Çok katmanlı bir adli gerilim… Kusursuz ve öngörülemeyen bir sona varıyor.
Sayfa: 408
Hayat Birgün Bitecek
Her hayat bir gün bitecek elbette. Ama insanlara, sevgiye, umuda inancımızı yitirdiğimiz gün düşmanımıza dönüşüp ömrümüzün bitmesini beklemeden bize sırtını dönecek. Yaşam beklenmedik sonları, her zaman güzel olmayan sürprizleriyle bazen herkesi aynı sınava tekrar tekrar soksa da verilen bir doğru yanıt, belki tüm hataları temize çekecek.
Sayfa: 240
Genç Bir Doktorun Anılar - Bez Ciltli
Yazarın kendi deneyim, gözlem ve birikimlerine dayanarak insanlığa dair muazzam tespitlerle donattığı ve hayati sorunları mizahi bir dille aktardığı bu yarı otobiyografik eseri...
Sayfa: 205
Kitap sayfası için iletişim:
Kitap@ensonhaber.com.tr