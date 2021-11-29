Euro
14.2777
1.92%
Dolar
12.6553
2.31%
Altın
730.18
2.4%
Borsa
1.791
0.8%
Bitcoin
736.440
3.17%
BTXN Coin
51.53
1.03%
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar

    Raflardaki yerini alarak, okurlarla buluşan yeni kitaplar...
    • Özel İçerik
    • 29.11.2021 - 10:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Raflarda yerini alan yeni kitaplar

    Yeni bir haftaya hep birikte merhaba diyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları sizler için derledik.

    Hepinize iyi okumalar dileriz...

    Kehribar Geçidi

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #1

    Nazan Beriroğlu'ndan yepyeni bir roman...

    Sayfa: 608

    Kalk Yerinde Yet

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #2

    Hayat bazen bir uyku sersemliğiyle karşılar bizi.  Üstümüze bir ağırlık basar, olmayacak yerde uyuyakalırız, tutulup kalır her yanımız. Hep özlemini çektiğimiz bir ses gelip uyandırır sonra, “Kalk, yerine yat” der ve insan bu sesin sıcaklığına tutunur. Ve evet, herkes günün birinde yerini bulur.

    Sayfa: 168

    5 Parasız Silikon Vadisi - Anlamlı Bir Yaşama ve Kariyere Uzanan Yolculuk

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #3

    Keyifli ve anlamlı bir yaşam isteyen herkes için...

    Sayfa: 256

    Yukarılarda En Uzaklarda

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #4

    İnci Aral, Yukarlarda En Uzaklarda adlı romanında okuru yaşam ve ölüm kavramlarını yeniden düşünmeye çağırıyor. Yapıtlarıyla Türkiye’nin yakın tarihinin kaydını tutan yazar, bu kez bilimkurgunun sınırlarında dolaşarak kendi yazın alanını da genişletiyor.

    Sayfa: 344

    Kalpten Gelen Armağan

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #5

    Kurtlarla Koşan Kadınlar adlı kitabıyla tüm dünyada büyük bir okur kitlesine ulaşan Clarissa Pinkola Estés, hikâyeleri gündelik yaşamının parçası haline getirmiş, onların şifa verici bir güce sahip olduklarına inanan bilge insanlarla dolu kalabalık bir göçmen ailesinden geliyor.

    Sayfa: 96

    Denizden Gelen Hediye - Dünyanın Tüm Kadınlarına

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #6

    Yayınlandığı günden bu yana 50 dile çevrilip milyonlarca okura ulaşan, adına kitap kulüpleri kurulup her mevsim yeniden okunan modern klasik ilk kez Türkçede.

    Sayfa: 128

    Taksi

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #7

    Ayşe Kulin'den yeni kitap...

    Sayfa: 120

    Amelia'nın Peşinde

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #8

    Çok katmanlı bir adli gerilim… Kusursuz ve öngörülemeyen bir sona varıyor.

    Sayfa: 408

    Hayat Birgün Bitecek

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #9

    Her hayat bir gün bitecek elbette. Ama insanlara, sevgiye, umuda inancımızı yitirdiğimiz gün düşmanımıza dönüşüp ömrümüzün bitmesini beklemeden bize sırtını dönecek. Yaşam beklenmedik sonları, her zaman güzel olmayan sürprizleriyle bazen herkesi aynı sınava tekrar tekrar soksa da verilen bir doğru yanıt, belki tüm hataları temize çekecek.

    Sayfa: 240

    Genç Bir Doktorun Anılar - Bez Ciltli

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #10

    Yazarın kendi deneyim, gözlem ve birikimlerine dayanarak insanlığa dair muazzam tespitlerle donattığı ve hayati sorunları mizahi bir dille aktardığı bu yarı otobiyografik eseri...

    Sayfa: 205

    Kitap sayfası için iletişim:

    Kitap@ensonhaber.com.tr

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir