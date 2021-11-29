Raflarda yerini alan yeni kitaplar

Raflardaki yerini alarak, okurlarla buluşan yeni kitaplar...

Yeni bir haftaya hep birikte merhaba diyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları sizler için derledik.

Hepinize iyi okumalar dileriz...

Kehribar Geçidi

Nazan Beriroğlu'ndan yepyeni bir roman...

Sayfa: 608

Kalk Yerinde Yet





Hayat bazen bir uyku sersemliğiyle karşılar bizi. Üstümüze bir ağırlık basar, olmayacak yerde uyuyakalırız, tutulup kalır her yanımız. Hep özlemini çektiğimiz bir ses gelip uyandırır sonra, “Kalk, yerine yat” der ve insan bu sesin sıcaklığına tutunur. Ve evet, herkes günün birinde yerini bulur.

Sayfa: 168

5 Parasız Silikon Vadisi - Anlamlı Bir Yaşama ve Kariyere Uzanan Yolculuk

Keyifli ve anlamlı bir yaşam isteyen herkes için...

Sayfa: 256

Yukarılarda En Uzaklarda

İnci Aral, Yukarlarda En Uzaklarda adlı romanında okuru yaşam ve ölüm kavramlarını yeniden düşünmeye çağırıyor. Yapıtlarıyla Türkiye’nin yakın tarihinin kaydını tutan yazar, bu kez bilimkurgunun sınırlarında dolaşarak kendi yazın alanını da genişletiyor.

Sayfa: 344

Kalpten Gelen Armağan

Kurtlarla Koşan Kadınlar adlı kitabıyla tüm dünyada büyük bir okur kitlesine ulaşan Clarissa Pinkola Estés, hikâyeleri gündelik yaşamının parçası haline getirmiş, onların şifa verici bir güce sahip olduklarına inanan bilge insanlarla dolu kalabalık bir göçmen ailesinden geliyor.

Sayfa: 96

Denizden Gelen Hediye - Dünyanın Tüm Kadınlarına

Yayınlandığı günden bu yana 50 dile çevrilip milyonlarca okura ulaşan, adına kitap kulüpleri kurulup her mevsim yeniden okunan modern klasik ilk kez Türkçede.

Sayfa: 128

Taksi

Ayşe Kulin'den yeni kitap...

Sayfa: 120

Amelia'nın Peşinde

Çok katmanlı bir adli gerilim… Kusursuz ve öngörülemeyen bir sona varıyor.

Sayfa: 408

Hayat Birgün Bitecek

Her hayat bir gün bitecek elbette. Ama insanlara, sevgiye, umuda inancımızı yitirdiğimiz gün düşmanımıza dönüşüp ömrümüzün bitmesini beklemeden bize sırtını dönecek. Yaşam beklenmedik sonları, her zaman güzel olmayan sürprizleriyle bazen herkesi aynı sınava tekrar tekrar soksa da verilen bir doğru yanıt, belki tüm hataları temize çekecek.

Sayfa: 240

Genç Bir Doktorun Anılar - Bez Ciltli

Yazarın kendi deneyim, gözlem ve birikimlerine dayanarak insanlığa dair muazzam tespitlerle donattığı ve hayati sorunları mizahi bir dille aktardığı bu yarı otobiyografik eseri...

Sayfa: 205

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