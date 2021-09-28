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    İlber Ortaylı: Türkiye'nin en büyük savaşı kültür savaşıdır

    Kartal Kitap Fuarı'na katılan Prof Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin asıl savaşının kültür savaşı olduğunu söyledi. Ortaylı, ayrıca gençlerin Türkçeyi doğru kullanmaları gerektiğini de belirtti.
    • DHA
    • 28.09.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 12:20
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    İlber Ortaylı: Türkiye'nin en büyük savaşı kültür savaşıdır

    Kartal Kitap Fuarı’na, 3’üncü gününde pek çok isim katıldı. Bu isimlerden biri de sevilen tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.

    Başta İstanbul olmak üzere birçok Avrupa kentinin kültürel ve sanatsal tarihi hakkında bilgiler paylaştığı söyleşide İlber Ortaylı, tarihteki bazı tanınmış isimlerle olan anılarından da bahsetti.

    TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR SAVAŞI

    Ortaylı, Türkiye’nin en büyük savaşının kültür savaşı olduğunu kaydederek; “Türkiye kültürel hayatta çok büyük bir kavga yaptı. Bu halen devam ediyor. Bizim kültürel savaşımız en büyük savaştır. Bazı insanlar bunun farkında değil. Bizim endüstriyel bir sınıf savaşımız yok. Bu çok açıktır. Bizim işçi sınıfımız eli yağda balda yaşayan bir sınıf değil ama hiçbir zaman da Batı'daki işçi sınıfının; sefaletini, rezaletini ve maruz kaldığı tehlikeleri yaşamadı.” ifadelerini kullandı.

    İlber Ortaylı: Türkiye nin en büyük savaşı kültür savaşıdır #1

    GENÇLERE DİL TAVSİYESİ

    Konuşmasının devamında, özellikle gençlerin Türkçeyi özensiz konuştuklarına dikkat çeken Ortaylı; "Konuştuğumuz dilin farkında değiliz. Her dilin kendine göre bir mekaniği vardır. Oysa dil en büyük üretim aracıdır. İnsanoğlunun en büyük harikalarından biridir. Garip garip sesler çıkarırsan yabancı dil de telaffuz edemezsin." şeklinde konuştu

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