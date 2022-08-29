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    Raflarda yerini alan yeni kitaplar

    Raflardaki yerini alan, sizler için seçtiğimiz okuma listesinde bu hafta...
    • Özel İçerik
    • 29.08.2022 - 09:18
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    Raflarda yerini alan yeni kitaplar

    Ağustos ayını da geride bırakmak üzereyiz. Bu ay umarım sizler için okuma yönünde verimli bir ay olmuştur. Her hafta olduğu gibi hafta da yepyeni kitapları siz kitapseverler için seçtik. Raflardaki yerini alan kitaplardan seçmeler...

    İyi okumalar dileriz....

    Yürüyen Şato

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #1

    Hayao Miyazaki’nin çok sevilen filmi Yürüyen Şato’nun asıl hikâyesi…

    Sayfa: 256

    Çatı Katı

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #2

    Beyaz Ev üçlemesinin final kitabı Çatı Katı isimli romanla, hikâye sona yaklaşırken kendinizi bir yandan soluk soluğa bir uluslararası soruşturmanın içinde bulacak, öte yandan Beyaz Ev’deki yeni gizemli olaylarla korku ve gerilimi iliklerinize kadar hissetmeye devam edeceksiniz.

    Sayfa: 320

    Sartre'a Mektuplar-1: 1930-1939

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #3

    Simone de Beauvoir, 1983’te Jean-Paul Sartre’ın ona göndermiş olduğu mektupları yayımlatmış, fakat kendisinin ona yazdıklarını gün ışığına çıkarmaya niyeti olmadığını belli etmişti. Soran dostlarına, bunların ancak ölümünden sonra, bulunursa belki basılabileceğini söylemişti. Söz konusu mektupları kızı Sylvie Le Bon de Beauvoir, onun vefatının hemen ardından, Kasım 1986’da bir dolabın dibinde buldu. Bu kitapta, “Mösyö Sartre”a hitaben yazılmış, çoğu zarfların içinde katlanmış halde bekleyen mektuplardan 1930-1939 yıllarına ait yüz kırkı bir araya geliyor. Simone de Beauvoir, en eski hayallerinden birinin, tüm varlığının devasa bir kayıt cihazıyla kaydedilip bir yerlerde saklanması olduğunu sık sık söylerdi. Onun sesini, en kırılgan ve en güçlü tonlamalarıyla duymamızı sağlayan Sartre’a Mektuplar, Simone de Beauvoir’ın iç dünyasını tüm çıplaklığıyla ortaya koyarken, hiçbir konuda konuşmaktan çekinmeyen büyük bir 20. yüzyıl entelektüelinin sesini ve düşünsel evrenini de bugüne taşıyor.

    Sayfa: 300

    Kalbimi Beşe Kur

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #4

    Ben bir robottum ve mutluydum! Kalbi dolu bir ekmek kızartma makinesiydim! Mekanik bir pompadaki gibi bir kalbi kastetmiyorum! Mecazi bir duygu kovasındaki bir kalpten bahsediyorum! Mutlu, küçük kalbimi beşe kurun!

    Sayfa: 180

    Thales - Her Şeyin Yok Olduğu Anda Bile Bir Ümit Vardır

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #5

    Doğa filozofu Thales, gökyüzünü izlerken çağının çok daha ötesine baktı. Gölge boyundan piramitlerin boyunu ölçerken, farkında olarak ya da olmayarak matematikte bir çığır açtı. Dolu dolu geçen bir ömürde insanlığa ne kadar çok şey anlatılabilirse o kadarını anlatıp çekip gitti, hem de ölümle yaşamın birbirinden farksız olduğunu düşünerek. Miletli Thales aradan geçen onca zamana rağmen hâlâ susmadı ve bugün de bizimle.

    Sayfa: 104

    Mermer Adam

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #6

    Jean-Christophe Grange’den, elinizden bırakmak istemeyeceğiniz, gerilim dolu bir macera…

    Sayfa: 608

    Her Şey Vaktini Bekler - Şems'in Öğrencisi Olmak

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #7

    Hakan Mengüç'ten yepyeni bir kitap...

    Sayfa: 184

    Dengeli Beslen Uzun Yaşa!

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #8

    Yeni bir yaşam şekli, yeni bir tür beslenme ve yeni alışkanlıklarla, Dengeli Beslen, Uzun Yaşa!, her daim başvuracağınız bir kaynak olacak.

    Sayfa: 232

    Harry Potter Film Dehlizi Kitap 2: Diagon Yolu Hogwarts Ekspresi ve Sihir Bakanlığı

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #9

    12 Kitaplık serinin ilk kitabı olan “Film Dehlizi Kitap 2: Diagon Yolu, Hogwarts Ekspresi ve Sihir Bakanlığı”, ilk kez Türkiye’de! Üstelik Türkçe’ye çevrilen serinin editörlüğünü de Harry Potter evreninin rehberi Mösyö Taha yapıyor!

    Sayfa: 64

    Aristo ve Dante Dünyanın Sularına Dalıyor

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar #10

    Ari ve Dante her genç gibi fırtınadan daha güçlü. Sadece, henüz bunun farkında değiller. Bir gün, yeni dünyanın haritalarını onlar çıkaracak. Ve aslında onlara ait olan bu dünyada, diledikleri gibi yaşayacaklar.

    Sayfa: 440


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